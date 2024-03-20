Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения лесных ...04.03.2024 Охотинспекторов Свердловской области будут привлекать для патрулирования лесов в пожароопасный сезон
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и региональный ...04.03.2024 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил программу капремонтов школ в 2024 году до 18 зданий
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В перечень свердловских школ, в которых в 2024 году запланированы капитальные ремонты, ...21.02.2024 Службы пожарной безопасности Среднего Урала в 2024 получат в качестве региональной господдержки 989,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Службы пожарной безопасности Свердловской области в 2024 году получат из регионального ...23.10.2023 В Свердловской области с 23 октября завершается пожароопасный сезон
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Специалисты «Уральской авиабазы» ...