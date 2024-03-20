Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля 2024 года

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата начала пожароопасного сезона в регионе перенесена на 5 апреля 2024 года. Такое решение принято на заседании правительства региона под председательством свердловского губернатора Евгения Куйвашева, пишет департамент информполитики Среднего Урала.Ранее датой начала пожароопасного сезона было 10 апреля, на севере области — 15 апреля. Глава региона поручил проверить деревообрабатывающие предприятия, минерализованные полосы вокруг населенных пунктов и пожарные водоемы.«В 2024 году на обеспечение первичных мер пожарной безопасности направлено более 817 млн руб., что почти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Основная часть суммы, 515,4 млн руб., направлена на расширение минерализованных полос вокруг населенных пунктов с 1,4 м. до 10 м. Также 235 млн руб. запланированы на оборудование источников наружного пожарного водоснабжения, и еще 67 млн руб. — на обустройство противопожарных пирсов», — пишет департамент.На оснащение подразделений противопожарной службы техникой, оборудованием и экипировкой предусмотрено 185 млн руб.