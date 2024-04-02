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В преддверии пожароопасного сезона на Среднем Урале на закупку новой спецтехники было направлено более 35 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что более 35 млн руб. направлено на закупку новой партии спецтехники для Уральской авиабазы в преддверии пожароопасного сезона. Пять новых тракторов-болотоходов «Агромаш» ТГ-90 уже поступили в распоряжение наземной службы учреждения. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

В преддверии пожароопасного сезона на Среднем Урале на закупку новой спецтехники было направлено более 35 млн рублей
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«Современные гусеничные тракторы будут работать в труднодоступной болотистой местности и лесах региона. Это модифицированные модели с усиленной защитой кабины и днища от пролома ветками кустарников и деревьев», — рассказал Алексей Шмыков, напомнив, что по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева для Уральской авиабазы уже приобрели более 30 единиц спецтехники на общую сумму свыше 200 млн руб.

Также в 2023 году для Уральской авиабазы были закуплены 472 ранцевых лесных огнетушителя, 300 раций, 100 бензопил, 10 дизельных генераторов и три компьютерных планшета для летчиков, ведущих наблюдение за лесными пожарами с воздуха.

Как сообщалось ранее, Свердловская и Тюменская области были признаны полностью готовыми к пожароопасному сезону 2024 года.

В связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата начала пожароопасного сезона в регионе была перенесена на 5 апреля 2024 года. Такое решение было принято на заседании областного правительства под председательством губернатора Евгения Куйвашева.
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