В преддверии пожароопасного сезона на Среднем Урале на закупку новой спецтехники было направлено более 35 млн рублей

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Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года. ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата ...

Службы пожарной безопасности Среднего Урала в 2024 получат в качестве региональной господдержки 989,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Службы пожарной безопасности Свердловской области в 2024 году получат из регионального ...

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области приобрело более 30 единиц противопожарной спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который назвал ...

Свердловская область закупила для Уральской авиабазы около 900 единиц нового оборудования и спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Парк техники Уральской авиабазы пополнился почти 900 единицами различной спецтехники и ...