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Вчера, 15:01

Власти Среднего Урала выделили свыше 6,7 млн рублей на приобретение 138 раций авиационного диапазона для лесопожарных подразделений

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил свыше 6,7 млн руб. на приобретение 138 раций авиационного диапазона, позволяющих специалистам, ликвидирующим пожары на отдаленных территориях, связываться с экипажами воздушных судов. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Директор Уральской авиабазы Александр Петров сообщил, что техника будет распределена между авиаотделениями, а также наземными лесопожарными подразделениями.

«Рации позволяют лесным пожарным связываться с патрулирующими лесной фонд самолетами и вертолетами, которые осуществляют авиатушение. При помощи этих устройств пожарные-десантники также могут запросить информацию и помощь сторонних авиабортов, например, чтобы оперативно, не дожидаясь самолета мониторинга, определить направление движения лесного пожара», — пояснил Александр Петров.

Кроме того, Уральская авиабаза в ближайшее время закупит 50 бензогенераторов мощностью 0,8 кВт, а для ремонта тяжелой техники в лесах запланирована покупка пяти бензогенераторов мощностью 5,5 кВт. Они позволят проводить сварочные работы без транспортировки техники из леса.

Напомним, что в преддверии пожароопасного сезона власти Свердловской области направили на закупку новой партии спецтехники для Уральской авиабазы более 35 млн руб.

«Современные гусеничные тракторы будут работать в труднодоступной болотистой местности и лесах региона. Это модифицированные модели с усиленной защитой кабины и днища от пролома ветками кустарников и деревьев», — рассказал тогда первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков.
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