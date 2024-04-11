Власти Среднего Урала выделили свыше 6,7 млн рублей на приобретение 138 раций авиационного диапазона для лесопожарных подразделений

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. В ...03.04.2024 В преддверии пожароопасного сезона на Среднем Урале на закупку новой спецтехники было направлено более 35 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что более ...20.03.2024 Свердловское правительство выделило для тушения пожаров 429 единиц техники и 2 тыс. 841 единицу пожарного оборудования
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения лесных ...21.02.2024 Службы пожарной безопасности Среднего Урала в 2024 получат в качестве региональной господдержки 989,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Службы пожарной безопасности Свердловской области в 2024 году получат из регионального ...24.01.2024 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области приобрело более 30 единиц противопожарной спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который назвал ...