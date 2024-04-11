Власти Среднего Урала выделили свыше 6,7 млн рублей на приобретение 138 раций авиационного диапазона для лесопожарных подразделений

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. В ...

В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим

В преддверии пожароопасного сезона на Среднем Урале на закупку новой спецтехники было направлено более 35 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что более ...