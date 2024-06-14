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Вчера, 13:42

Площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась в десять раз за выходные дни

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В течение прошедших выходных общая площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в десять раз. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Всего на территории области было ликвидировано восемь возгораний на общей площади более 50 га. В настоящее время действует одно возгорание в Таборинском районе, очаг локализован на площади пять гектаров.

«Большая часть лесных пожаров действовала в отдаленных территориях, для их ликвидации была задействована малая авиация. При помощи вертолета «Ми-8» в зону действия возгораний были доставлены пожарные-десантники. Кроме того, чтобы предотвратить распространение огня, вертолет сбросил на кромки пожара 84 т воды, сделав 28 сливов. Всего в ликвидации лесных пожаров были задействованы 40 человек и девять единиц техники. Благодаря тому, что губернатор Евгений Куйвашев в этом году выделил более 560 млн руб. на авиатушение, мы смогли оперативно принять все необходимые меры реагирования и успешно выполнить поставленные перед нами задачи», — рассказал директор Уральской авиабазы Александр Петров.

Напомним, что особый противопожарный режим на Среднем Урале введен с 12 апреля. С 5 апреля 2024 года в области объявлен пожароопасный сезон. С 30 мая свердловчанам запрещено посещать леса.

Всего в 2024 году в Свердловской области в результате 16 тыс. патрульных рейдов было составлено свыше 900 протоколов о нарушении особого противопожарного режима, на основании которых к административной ответственности были привлечены более 210 уральцев. Общая сумма штрафов превысила 685 тыс. руб.

В течение прошедшей недели сотрудники свердловского ГУ МЧС России выписали жителям региона 219 административных протоколов о нарушении особого противопожарного режима. Также было вынесено 55 определений о возбуждении административных расследований.
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