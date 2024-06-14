Площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась в десять раз за выходные дни

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УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. В Свердловской области продолжают действовать 20 природных пожаров на площади 1 тыс. ...