Площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась в десять раз за выходные дни

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Сотрудники свердловского ГУ МЧС России выписали жителям региона 219 административных ...14.06.2024 Объем штрафов за нарушение особого противопожарного режима на Среднем Урале превысил 685 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. В 2024 году в Свердловской области в результате 16 тыс. патрульных рейдов было ...06.06.2024 Свердловские лесные инспекторы составили 35 протоколов с 12 апреля
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. С начала действия на территории Свердловской области особого противопожарного режима ...26.09.2023 За четыре месяца на территории Екатеринбурга было зарегистрировано 50 лесных пожаров на площади 180 гектаров
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание комиссии по предупреждению и ...09.09.2021 На Среднем Урале продолжают действовать 20 природных пожаров на площади 1,4 тыс. га
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. В Свердловской области продолжают действовать 20 природных пожаров на площади 1 тыс. ...