Объем штрафов за нарушение особого противопожарного режима на Среднем Урале превысил 685 тыс. рублей

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УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В период с 28 апреля по 2 мая 2024 года патрульные группы зафиксировали более 70 ...

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До 11 апреля в Свердловской области объявлено предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Свердловской области с вечера 9 апреля на двое суток объявлено предупреждение о ...