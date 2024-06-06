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Объем штрафов за нарушение особого противопожарного режима на Среднем Урале превысил 685 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. В 2024 году в Свердловской области в результате 16 тыс. патрульных рейдов было составлено свыше 900 протоколов о нарушении особого противопожарного режима, на основании которых к административной ответственности были привлечены более 210 уральцев. Общая сумма штрафов превысила 685 тыс. руб., сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, что особый противопожарный режим на Среднем Урале введен с 12 апреля. С 5 апреля 2024 года в области объявлен пожароопасный сезон. С 30 мая свердловчанам запрещено посещать леса.

Также с 13 по 16 июня в регионе действует штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Кроме того, до 20.00 16 июня объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.
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