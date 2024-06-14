Свердловчанам выписали 219 протоколов о нарушении особого противопожарного режима на прошлой неделе

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Свердловские лесные инспекторы составили 35 протоколов с 12 апреля

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. С начала действия на территории Свердловской области особого противопожарного режима ...

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УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...

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УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Свердловской области с начала весенне-летнего пожароопасного сезона составлено 5 тыс. ...

В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области с момента объявления особого противопожарного режима 15 апреля ...