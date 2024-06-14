УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:41

Свердловчанам выписали 219 протоколов о нарушении особого противопожарного режима на прошлой неделе

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Сотрудники свердловского ГУ МЧС России выписали жителям региона 219 административных протоколов о нарушении особого противопожарного режима. Также было вынесено 55 определений о возбуждении административных расследований, пишет Telegram-канал ведомства.

Ежедневно в рейды по области выходили более 400 патрульных, патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп, куда входят сотрудники Госпожнадзора, специалисты органов местного самоуправления, а также представители общественных организаций.

Напомним, что особый противопожарный режим на Среднем Урале введен с 12 апреля. С 5 апреля 2024 года в области объявлен пожароопасный сезон. С 30 мая свердловчанам запрещено посещать леса.

Всего в 2024 году в Свердловской области в результате 16 тыс. проведенных патрульных рейдов было составлено свыше 900 протоколов о нарушении особого противопожарного режима, на основании которых к административной ответственности были привлечены более 210 уральцев. Общая сумма штрафов превысила 685 тыс. руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.06.2024 Объем штрафов за нарушение особого противопожарного режима на Среднем Урале превысил 685 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. В 2024 году в Свердловской области в результате 16 тыс. патрульных рейдов было ...

06.06.2024 Свердловские лесные инспекторы составили 35 протоколов с 12 апреля

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. С начала действия на территории Свердловской области особого противопожарного режима ...

22.04.2024 На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...

10.07.2023 В Свердловской области с весны составлено более 5,4 тыс. протоколов о нарушении требований особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Свердловской области с начала весенне-летнего пожароопасного сезона составлено 5 тыс. ...

19.05.2023 В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области с момента объявления особого противопожарного режима 15 апреля ...

Популярные новости
20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны20.05.2024«Атомстройкомплекс» расселил 50 ветхих домов
Архив новостей
Июнь 2024 (358)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18