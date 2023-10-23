В Свердловской области в течение пожароопасного периода сотрудники патрульно-контрольных групп составили более 6 тыс. протоколов о нарушениях

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В Свердловской области с 23 октября завершается пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Специалисты «Уральской авиабазы» ...

В Свердловской области с весны составлено более 5,4 тыс. протоколов о нарушении требований особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Свердловской области с начала весенне-летнего пожароопасного сезона составлено 5 тыс. ...

В Свердловской области возбуждено более 3,5 тыс. административных дел о нарушениях противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. С 15 апреля, когда в Свердловской области был объявлен особый противопожарный режим, ...

В Свердловской области за ноябрь составили более 4,4 тыс. протоколов за нарушения противоэпидемического режима

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. За ноябрь 2021 года в Свердловской области состоялся 61 тыс. 271 межведомственный рейд ...

Глава Екатеринбурга распорядился усилить работу контрольных групп по соблюдению мер эпидбезопасности

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. В ходе заседания городского оперативного штаба по противодействию коронавирусной ...