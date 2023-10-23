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23.10.2023

В Свердловской области в течение пожароопасного периода сотрудники патрульно-контрольных групп составили более 6 тыс. протоколов о нарушениях

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области подвели итоги работы патрульно-контрольных групп в период весенне-летнего пожароопасного периода. Специалисты за указанный период выписали более 6 тыс. протоколов о нарушениях, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

В течение всего пожароопасного периода в Свердловской области сотрудники МЧС России и взаимодействующих структур патрулировали территории населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам.

Всего сотрудники патрульно-контрольных групп совершили более 6,8 тыс. выездных обследований. Было составлено более 3,3 тыс. протоколов об административных правонарушениях, еще более 3,2 тыс. протоколов — в отношении нарушителей-физлиц.

Кроме того, патрульно-контрольные группы проводили профилактическую работу для предупреждения нарушений правил пожарной безопасности и обнаружения возгораний на ранней стадии.

Напомним, с сегодняшнего дня в Свердловской области официально завершился пожароопасный сезон. Приказ об этом подписал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.
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