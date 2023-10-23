В Свердловской области с 23 октября завершается пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева с 1 ...

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных ...

В Свердловской области локализованы все лесные пожары

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в 2023 году

На территории Свердловской области официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. На территории Среднего Урала с 1 октября в связи с понижением среднесуточных температур ...