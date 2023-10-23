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23.10.2023

В Свердловской области с 23 октября завершается пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Специалисты «Уральской авиабазы» переходят на межсезонный режим работы, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Приказ о завершении пожароопасного сезона в 2023 году подписал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

«Сотрудники лесничеств, лесных парков и заповедников начинают подводить итоги прошедшего пожароопасного периода. «Уральская авиабаза» переходит на межсезонный режим работы, обеспечивает техническое обслуживание, необходимый ремонт и консервацию лесопожарной техники и средств пожаротушения», — рассказал министр.

Решение о завершении сезона связано с понижением среднесуточных температур и снижением пожарной опасности в лесах.

Напомним, с 15 сентября 2023 года по решению губернатора Евгения Куйвашева на территории Свердловской области был отменен особый противопожарный режим, который действовал с апреля текущего года.
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