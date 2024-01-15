Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области приобрело более 30 единиц противопожарной спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из регионального ...28.08.2023 Свердловская область закупила для Уральской авиабазы около 900 единиц нового оборудования и спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Парк техники Уральской авиабазы пополнился почти 900 единицами различной спецтехники и ...24.08.2023 По поручению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области поднимет зарплату сотрудникам Уральской авиабазы
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева с 1 ...11.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился начать подготовку к пожароопасному сезону 2023 года в регионе
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Свердловской области стартовала подготовка к обеспечению пожарной безопасности в ...01.10.2019 На территории Свердловской области официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. На территории Среднего Урала с 1 октября в связи с понижением среднесуточных температур ...