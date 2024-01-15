Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области приобрело более 30 единиц противопожарной спецтехники

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который назвал подготовку к грядущему пожароопасному сезону одной из основных задач, стоящих перед регионом, министерство природных ресурсов и экологии региона закупило 30 единиц противопожарной техники на общую сумму более 230 млн руб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.Первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков передал 24 января Уральской авиабазе ключи от новых пожарных автомобилей «Урал», снегоболотоходов и другой спецтехники.«Прошлый год оказался аномально-сложным для всего региона, особенно для Уральской авиабазы. Благодарю всех за проделанную работу, которая велась в сверхурочном режиме. Обновление автопарка учреждения — необходимая мера, благодаря которой борьба с лесными пожарами в Свердловской области станет более эффективной и оперативной», — отметил Алексей Шмыков.Новая техника будет использоваться на территории 12 лесничеств — Алапаевского, Березовского, Верхотурского, Егоршинского, Камышловского, Невьянского, Ново-Лялинского, Свердловского, Сотринского, Сухоложского, Сысертского, Тугулымского, а также на территории дирекции лесных парков в городе Екатеринбург.«Благодаря нацпроекту «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, уральская авиабаза уже получила в свое распоряжение восемь малых лесопатрульных комплексов на базе ГАЗ-«Фермер» с комплектами лесопожарного оборудования. Сейчас за счет экологических платежей Минприроды региона были приобретены пожарные автоцистерны, вездеходы, седельные тягачи «МАЗ», грузовые автомобили и автофургоны», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.Напомним, что в 2023 году для Уральской авиабазы также были закуплены 472 ранцевых лесных огнетушителя, 300 раций, 100 бензопил, 10 дизельных генераторов и три компьютерных планшета для летчиков, ведущих наблюдение за лесными пожарами с воздуха.Всего с 2019 года для охраны лесов Свердловской области было приобретено более 300 единиц спецтехники.