УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:41

Службы пожарной безопасности Среднего Урала в 2024 получат в качестве региональной господдержки 989,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Службы пожарной безопасности Свердловской области в 2024 году получат из регионального бюджета 989,3 млн руб. на охрану и защиту лесов в пожароопасный период. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что губернатор Евгений Куйвашев распорядился дополнительно выделить из регионального бюджета 567 млн руб. уральской пожарной авиабазе. Общая сумма господдержки составит 989,3 млн руб.

Службы пожарной безопасности Среднего Урала в 2024 получат в качестве региональной господдержки 989,3 млн рублей
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«В преддверии пожароопасного сезона власти Свердловской области закупили спецтехнику на общую сумму более 363 млн руб. Планируется, что в распоряжение лесных пожарных поступят еще два вертолета Ми-8 и один вертолет Ми-26», — сказал Алексей Шмыков, напомнив, что обеспеченность региона лесопожарной техникой составляет 114%, пожарным оборудованием — 145%, а общее количество сил и средств для тушения лесных пожаров на 2024 год составляет 1 тыс. 818 единиц техники и 7 тыс. 641 единицу пожарного оборудования.

Как сообщалось ранее, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области приобрело на общую сумму более 230 млн руб. 30 пожарных машин «Урал», которые будут использоваться на территориях 12 региональных лесничеств.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 13:42 Аграрии Свердловской области в 2024 году получат в качестве господдержки более 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Аграрии Свердловской области в 2024 году получат в качестве господдержки более 5 млрд ...

24.01.2024 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области приобрело более 30 единиц противопожарной спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который назвал ...

20.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения ...

01.10.2019 На территории Свердловской области официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. На территории Среднего Урала с 1 октября в связи с понижением среднесуточных температур ...

08.10.2018 В Свердловской области отменены противопожарные режимы

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. В Свердловской области отменены все противопожарные режимы, действующие в ...

Популярные новости
23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой26.01.2024Мария Швецова: «Терминал Е» будет непохож на ESTORY16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом
Архив новостей
Февраль 2024 (502)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18