Службы пожарной безопасности Среднего Урала в 2024 получат в качестве региональной господдержки 989,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Аграрии Свердловской области в 2024 году получат в качестве господдержки более 5 млрд ...24.01.2024 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области приобрело более 30 единиц противопожарной спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который назвал ...20.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения ...01.10.2019 На территории Свердловской области официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. На территории Среднего Урала с 1 октября в связи с понижением среднесуточных температур ...08.10.2018 В Свердловской области отменены противопожарные режимы
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. В Свердловской области отменены все противопожарные режимы, действующие в ...