Пополнение автопарка

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

Свердловские муниципалитеты в последний день января получили от региональных властей 58 единиц нового транспорта. Так, губернатор Евгений Куйвашев передал трем городским округам 17 новых автобусов, приобретенных в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».«Сегодня в три муниципалитета уйдут эти новые автобусы и большой, и малой вместимости. Национальный проект «Безопасные качественные дороги», который реализуется у нас в области подразумевает приобретение автомобильного транспорта на 1,5 млрд руб. Безусловно, развитие сети пассажирского транспорта, автомобилестроения — это серьезный шаг к улучшению качества жизни наших земляков», — сказал Евгений Куйвашев.Автобусы отправятся в Артинский и Талицкий городские округа, а также в городской округ Красноуральск. Новый транспорт — это современные модели автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ» разных габаритов и вместимости. При закупке транспорта были учтены запросы и потребности каждого из муниципалитетов.Напомним, что средства на закупку пассажирского автотранспорта были выделены Свердловской области благодаря ходатайству губернатора Евгения Куйвашева. Новый транспорт будет направлен всего в 15 муниципалитетов региона. Для этой цели в бюджет Среднего Урала было привлечено 1,5 млрд руб. в виде специального казначейского кредита.Всего для области будет закуплено 299 автобусов, которые будут курсировать на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. На сегодняшний день 112 из них уже вышли на линии в Верхней Пышме, Ирбите, Каменске-Уральском и Камышлове. Планируется, что в ближайшее время новый транспорт будет направлен в Артемовский, Асбест, Богданович, Красноуфимск, Реж и Рефтинский.Кроме этого, в тот же день глава свердловского минздрава Андрей Карлов передал ключи от 41 нового отечественного автомобиля представителям медицинских учреждений региона. Машины российского производства были приобретены для области по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Для закупки автомобилей из федерального бюджета было направлено 44,5 млн руб.«Для такого протяженного региона, как Свердловская область, быстрое преодоление медиками больших расстояний на пути к пациентам чрезвычайно важно. Сегодня мы передаем больницам первую в этом году партию автомобилей, предназначенных для врачей, фельдшеров, медсестер, которые оказывают медицинскую помощь уральцам, для перевозки биологических материалов и решения других задач. Пусть российский транспорт станет вам надежным помощником в нелегкой работе, коллеги», — сказал Андрей Карлов.С площадки Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн в разные города региона уехали 19 новых автомобилей «Лада Гранта», а также 11 моделей «Лада Нива» и столько же автомашин «УАЗ». Стоит добавить, что часть транспортных средств оснащена системой полного привода, чтобы медицинская помощь на местах не зависела от погоды.Новые автомобили были направлены в четыре медучреждения Екатеринбурга — Детскую городскую клиническую больницу № 9 и центральные городские клинические больницы № 3, № 23 и № 24. Также новые автомобили появились в больницах поселков Белоярский, Бисерть, Тугулым, в медицинских организациях Верхней Пышмы, Асбеста, Первоуральска, Качканара, Красноуфимска, Кировграда, Полевского, Сухого Лога, Туринска, Алапаевска, Арамиля, Березовского, Нижнего Тагила, Карпинска, Талицы, Кушвы, Волчанска, Каменска-Уральского, Ирбита, Красноуральска, Североуральска, Тавды и Нижней Туры.Добавим, что автомобили для амбулаторного звена уральских больниц вручаются представителям медорганизаций ежегодно. Кроме того, планово пополняется и автопарк специализированного транспорта для сотрудников службы скорой помощи во всех населенных пунктах региона. В 2024 году на эти цели также предусмотрено финансирование из бюджета, в скором времени стартует процесс закупок.