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Вчера, 15:43

Губернатор Евгений Куйвашев передал представителям трех муниципалитетов Свердловской области 17 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал представителям Талицкого, Артинского и Красноуральского городских округов 17 новых автобусов большой и малой вместимости. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Губернатор Евгений Куйвашев передал представителям трех муниципалитетов Свердловской области 17 новых автобусов
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», который реализуется в Свердловской области при поддержке президента РФ Владимира Путина, подразумевает приобретение автомобильного транспорта на 1,5 млрд руб.

«Безусловно, развитие сети пассажирского транспорта и в целом автомобилестроения — это серьезный шаг к улучшению качества жизни наших земляков», — сказал Евгений Куйвашев.

Всего для Свердловской области будут закуплены 299 автобусов для работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. На сегодняшний день 112 из них уже вышли на маршруты.
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