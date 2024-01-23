Губернатор Евгений Куйвашев передал представителям трех муниципалитетов Свердловской области 17 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В Свердловской области в 2024 году будут осуществляться реконструкция и строительство ...14.12.2023 Свердловской области выделено 1,5 млрд рублей субсидий из федерального бюджета на покупку 300 автобусов
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональным перевозчикам закупить ...31.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил вывести на маршруты региона 330 новых автобусов к февралю 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил к февралю 2024 года вывести на ...11.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу новые троллейбусы за 1,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Губернатор Свердловской области передал Екатеринбургу партию новых белорусских ...08.11.2019 Екатеринбург к Универсиаде-2023 закупит 200 новых автобусов
Екатеринбург обновит парк городских автобусов к летней Универсиаде-2023. Об этом сегодня рассказал журналистам глава ...