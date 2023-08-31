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Транспортное пополнение

Транспортное пополнениеПарк общественного транспорта Екатеринбурга продолжает пополняться новой техникой. В этом году начнется масштабное обновление подвижного состава автобусов. Закупка новых машин большого класса с вместимостью не менее 90 пассажиров пройдет в три этапа, в общей сложности автопарк увеличится на 95 единиц.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, в результате первой процедуры по договору лизинга будет приобретено 35 автобусов до конца текущего года. Вторая процедура предусматривает закупку 30 автобусов до 1 февраля 2024 года за счет специальных казначейских кредитов, предоставленных из федерального бюджета и направленных правительством Свердловской области для софинансирования. Дополнительным источником станут средства городского бюджета. В ходе третьей процедуры в течение 2024 года планируется приобретение в лизинг еще 30 машин.

Предполагается, что значительная часть новых автобусов будет задействована на обслуживании отдаленных территорий мегаполиса: в Калиновском, Изоплите, Медном, Горном Щите и Шабровском.

Добавим, что, кроме модернизации автобусного парка города и региона, в этом году из бюджета уральской столицы привлечено свыше 1,5 млрд руб. для масштабного обновления подвижного состава троллейбусов. Так, этим летом в преддверии 300-летия города в автопарк Екатеринбурга поступили десять новых троллейбусов белорусского производства. Ожидается, что к ноябрю 2023 года троллейбусный парк получит 50 единиц новой техники.

«Я очень радуюсь вместе с вами тому, что мы сегодня получили первую партию из 10 троллейбусов. Всего их будет 50. Это уникальные машины, которые работают на удлиненном ходу. В Екатеринбурге развитие комфортной городской среды сегодня один из приоритетных вопросов. И сегодняшнее событие — еще один шаг на этом пути. Я уверен, что в год 300-летия Екатеринбурга такие подарки крайне важны и нужны», — отметил на торжественной церемонии передачи машин в честь юбилея города глава региона.

Отметим, что в одном таком троллейбусе может разместиться до 83 человек. Для пассажиров предусмотрено 30 мест для сидения, из них 10 — на низком полу без дополнительных ступенек. В транспорте имеются две зоны размещения инвалидных и детских колясок. К тому же в машине установлена система опускания пола для комфорта маломобильных граждан.

«Покупка новых троллейбусов стала возможна благодаря поддержке президента Российской Федерации, благодаря тому, что губернатор Евгений Куйвашев обратился к нему с просьбой о поддержке. И Екатеринбург в свой юбилейный год получил прекрасный подарок — первая партия комфортных и экологичных машин. Мы будем по-новому формировать маршрутную сеть, когда получим остальные машины. Комфортную городскую среду сложно представить без современного электрического транспорта», — подчеркнул глава города Алексей Орлов.

К тому же новые троллейбусы имеют систему увеличенного автономного хода. Благодаря современным накопителям электроэнергии они могут проехать до 20 км без контакта с сетью. Причем транспорт заряжается на 95% за 50 минут работы на линии. Все это дает возможность развивать городской общественный транспорт и применять троллейбусы в районах Екатеринбурга, которые не оборудованы контактной сетью.

Следует отметить, что в этом и следующем годах получит развитие и региональный общественный транспорт. Так, перевозчики из Свердловской области смогут приобрести более 200 автобусов по программе господдержки. Заявку губернатора Евгения Куйвашева на участие в программе одобрил Минтранс РФ. Как сообщил департамент информационной политики региона, закупки будут проходить по лизинговой схеме в рамках федеральной программы «Приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта для последующей передачи в лизинг». По ней предполагается закупка автобусов отечественного производства для ускорения реализации программ импортозамещения, улучшения транспортного обслуживания и увеличения объема пассажирских перевозок.

Льготная программа рассчитана на 2023-2024 годы. В ней планируют участвовать 14 компаний-перевозчиков из Свердловской области. Предполагается, что будут куплены 237 автобусов большого и среднего класса: 97 — в 2023 году, 140 — в 2024. Транспорт будет обновлен в Екатеринбурге, Березовском, Верхотурье и Красноуральске. Среди автобусов, которые приобретут в текущем году, 42 будут курсировать на направлениях Первоуральск — Ревда, Екатеринбург — Сысерть, Екатеринбург — Арамиль, Екатеринбург — Березовский. Еще 35 будут обслуживать муниципальные маршруты Екатеринбурга.
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