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Администрация Екатеринбурга закупит еще 95 новых автобусов в лизинг и на казначейский кредит

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Муниципальный парк екатеринбургских автобусов пополнится 95 машинами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Процедура обновления автопарка предполагает три этапа. Согласно первому этапу, до конца 2023 года по договору лизинга будет приобретено 35 автобусов.

В ходе второго этапа будет закуплено еще 30 автобусов, на что федеральный бюджет выделил специальный казначейский кредит. Машины прибудут в Екатеринбург до 1 февраля 2024 года.

На третьем этапе планируется по лизингу приобретение еще 30 машин. Сделка намечена на 2024 год.

Все 95 транспортных средств повышенного класса имеют вместимость не менее 90 пассажиров.

Большая часть транспорта будет курсировать по периферии Екатеринбурга: в Изоплите, Медном, Горном Щите, Шабровском и Калиновском поселках.
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