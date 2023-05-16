Администрация Екатеринбурга закупит еще 95 новых автобусов в лизинг и на казначейский кредит

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Перевозчики из Свердловской области смогут приобрести более 200 автобусов по программе ...14.08.2020 В Екатеринбург прибыла новая партия автобусов для обновления парка МУП «Гортранс»
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял на площади 1905 года десять новых ...08.11.2019 Екатеринбург к Универсиаде-2023 закупит 200 новых автобусов
Екатеринбург обновит парк городских автобусов к летней Универсиаде-2023. Об этом сегодня рассказал журналистам глава ...08.11.2019 Екатеринбург к Универсиаде-2023 закупит 200 новых автобусов
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Екатеринбург обновит парк городских автобусов к летней Универсиаде-2023. Об этом ...21.10.2015 Администрация Екатеринбурга закупит еще около 50 новых автобусов
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2015. Власти Екатеринбурга закупят еще около 50 новых машин в рамках обновления автобусного ...