Средний Урал обновляет общественный транспорт

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил план по обновлению общественного транспорта в муниципалитетах до 2030 года. Для его реализации на приобретение новых автобусов ежегодно из областной казны планируется выделять свыше 300 млн руб. в виде субсидий муниципалитетам. Изменения, предусматриваемые новым планом, внесены в государственную программу развития транспортного комплекса Свердловской области, сообщает
департамент информационной политики региона.
«Повышение безопасности пассажирских перевозок — одно из приоритетных направлений, этому вопросу уделяется особое внимание на уровне страны. В этом году 12 городов Свердловской области получили субсидии на покупку 36 автобусов. Новые автобусы оборудованы всем необходимым для комфорта пассажиров и отвечают требованиям безопасности», — написал
Д. Паслер в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, первые автобусы уже начали поступать в населенные пункты области. В частности, семь машин получил Краснотурьинск, пять — Новоуральск. Еще 11 автобусов были направлены на обслуживание междугородних маршрутов между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, а также в Ирбит, Нижний Тагил и Красноуфимск.
Все приобретаемые автобусы — отечественного производства. Выделенные областью субсидии покрывают около 70% расходов муниципалитетов на закупку новой техники. При этом, согласно ранее установленному порядку предоставления средств, муниципалитеты могут приобрести автобусы самостоятельно или же передать средства для закупки компании-перевозчику. В заявке на получение субсидий муниципалитеты должны были указать три маршрута, по которым будет курсировать транспорт.
Модернизация автобусного парка проходит в рамках выполнения задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обновление подвижного состава позволит сделать поездки более комфортными как для пассажиров, так и для водителей.
Согласно национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», к 2030 году 85% парка общественного транспорта в городах и агломерациях должны находиться в нормативном состоянии и не превышать установленный срок эксплуатации. Для достижения этой цели в течении пяти лет на приобретение нового транспорта свердловским регионом будет направлено более 1,5 млрд руб. В частности, в 2028 и 2029 годах субсидии составят по 333,2 млн руб.
Отметим, что регион использует механизм списания долгов по инфраструктурным кредитам, направляя суммы, равные задолженности, на обновление подвижного состава общественного транспорта.
При этом программа развития транспортного комплекса региона в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» предусматривает не только обновление парка общественного транспорта, но и ремонт региональной дорожной сети. В нынешнем году на финансирование этой части нацпроекта было выделено почти 14 млрд руб. Согласно программе дорожных работ, до 2030 года планируется привести в нормативное состояние не менее 85% опорной сети, то есть ключевых дорог. Для этого за пять лет предполагается отремонтировать почти 800 км региональных трасс и построить более 100 км тротуаров и линий освещения.
Отметим, что пятилетняя программа дорожных работ и показатели, которых необходимо достичь, утверждены меморандумом, подписанным врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером и руководителем федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Документ предусматривает масштабные проекты по капитальному ремонту, реконструкции и строительству дорог на территории региона.
В нынешнем году обновление затронет 442 км дорог. Из них 172 км — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Помимо этого, в целях повышения безопасности дорожного движения и снижения числа ДТП на дорогах области будет установлено свыше 1,5 тыс. знаков и около 50 км барьерных ограждений. Также запланирована установка 4 км пешеходных ограждений и строительство более 11 км новых тротуаров. Для приведения дорог к современным нормативам на ремонтируемых участках будет нанесена новая разметка, общая площадь которой составит более 70 тыс. кв. м, а на дорогах регионального значения появится 20 современных пешеходных переходов.
Также в текущем году начнется строительство нового путепровода через железную дорогу в районе села Логиново на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Работы по его строительству начнутся в сентябре этого года.
Помимо этого, в текущем сезоне продолжится реконструкция и капитальный ремонт автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень, которая является частью федеральной трассы М-12 «Восток». Ее развитие — один из важнейших проектов, включенных в шестилетний план дорожной деятельности, утвержденный правительством России и также являющийся одним из главных инструментов реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируется уже в следующем году.Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области