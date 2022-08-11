Свердловские перевозчики смогут приобрести более 200 автобусов с помощью новой программы господдержки

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Перевозчики из Свердловской области смогут приобрести более 200 автобусов по программе господдержки. Закупки будут проходить по новой лизинговой схеме. Заявку губернатора Евгения Куйвашева на участие в программе одобрил Минтранс РФ, сообщает департамент информационной политики региона.
Федеральная программа называется «Приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта для последующей передачи в лизинг». По ней предполагается закупка автобусов отечественного производства, чтобы ускорить реализацию программ импортозамещения, улучшить транспортное обслуживание и увеличить объем пассажирских перевозок.
Льготная программа рассчитана на 2023-2024 годы. В ней планируют участвовать 14 компаний-перевозчиков из Свердловской области. Предполагается, что будут куплены 237 автобусов большого и среднего класса: 97 — в 2023 году, 140 — в 2024. Транспорт будет обновлен в Екатеринбурге, Березовском, Верхотурье и Красноуральске.
Среди автобусов, которые приобретут в текущем году, 42 будут курсировать на направлениях Первоуральск — Ревда, Екатеринбург — Сысерть, Екатеринбург — Арамиль, Екатеринбург — Березовский. Еще 35 будут обслуживать муниципальные маршруты Екатеринбурга.
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