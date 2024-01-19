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19.01.2024

Транспортные перспективы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил внесение актуальных изменений в муниципальную программу по развитию и поддержанию системы общественного транспорта с 2022 по 2026 год.

Утвержденный документ содержит 13 пунктов, в ходе реализации которых предусматриваются обновление подвижного состава, установка новых дорожных знаков, замена остановочных комплексов, выплата субсидий перевозчикам и приобретение нового транспорта на сумму 3,5 млрд руб. Всего на реализацию пятилетней программы из федерального, областного и городского бюджетов будет выделено порядка 14,4 млрд руб.

Транспортные перспективы

За прошедшие два года с начала реализации программы Екатеринбург уже приобрел 50 троллейбусов и 35 автобусов. Еще 30 автобусов выйдут на городские маршруты в этом году.

Также город ежегодно тратит 2,3 млн руб. на установку новых знаков и табличек на остановках. Одновременно с этим муниципалитет реконструирует сами остановки. В 2022 году в Екатеринбурге обновили 21 из них, а в 2023 году — 40.

Принципиально новой частью утвержденной программы, на исполнение которой из областного и городского бюджетов выделят по 250 млн руб., стало концессионное соглашение, согласно которому в Екатеринбурге в ближайшие два года появится 80 трамваев.

Также на этой неделе комитет благоустройства администрации Екатеринбурга опубликовал список улиц, которые будут отремонтированы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2024 году. Согласно предварительному списку, в нормативное состояние будут приведены улицы Московская, от ул. Пальмиро Тольятти до ул. Щорса; Крауля, от ул. Токарей до ул. Викулова; Малышева, от ул. Московской до ул. Добролюбова; Студенческая, от ул. Первомайской до ул. Малышева; Восточная, от ул. Малышева до ул. Куйбышева; Крестинского, от дома № 53 по ул. Крестинского до ул. Академика Шварца; Зенитчиков, от ул. Братской до ул. Палисадной; 8 Марта, от ул. Радищева до ул. Куйбышева, а также проспект Космонавтов, от ул. Шефской до ул. Старых Большевиков.

Всего в рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2024 году будет отремонтировано 203,9 тыс. кв. м. дорог.

С установлением стабильных плюсовых температур подрядчики приведут в нормативное состояние проезжую часть и тротуары, выправят либо заменят бордюрный камень, обустроят пандусы на лестничных сходах, обновят люки колодцев. Кроме того, на обозначенных участках дорог специалисты модернизируют 24 светофорных объекта.

Финансирование всех работ в рамках реализации нацпроекта в 2024 году, включая модернизацию светофоров, превысит 1 млрд руб.

Кроме того, улучшить транспортную ситуацию в Екатеринбурге в 2024 и последующие годы позволит формирование единого транспортного каркаса, включающего все виды наземного транспорта, метрополитен, а также систему наземного метро с «заходом» в города Екатеринбургской агломерации.

Так, осенью прошлого года Алексей Орлов подписал постановление о резервировании земель для строительства участка от станции «Компрессорный завод» до станции «Аэропорт Кольцово».

«Маршрут «Новокольцовский» — это часть перспективного Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, включающего также маршрут «Юго-западный» и диаметральные связи со Среднеуральском, Березовским, Верхней Пышмой и другими близлежащими городами. Шаг за шагом мы готовим всю необходимую базу для формирования транспортного каркаса, который в перспективе станет мощным импульсом развития не только Екатеринбурга, но и городов-спутников», — подчеркнул глава Екатеринбурга.

Документ, утверждающий проект планировки и межевания линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово», глава города подписал летом этого года. Новокольцовский маршрут в первую очередь охватит одноименный микрорайон и объекты Международного фестиваля университетского спорта, а также Юго-западный маршрут, который будет включать Академический район, микрорайоны Солнечный, Широкая Речка и ВИЗ-Правобережный. На маршруте планируется разместить пять остановок. Протяженность линии составит более 10 км.

Напомним, что в начале 2023 года было принято решение об увеличении финансирования проекта наземного метро для Екатеринбургской городской агломерации. Так, в прошлом году на эти цели было выделено 50 млн руб., в 2024 году на реализацию проекта направят еще 100 млн руб.

Помимо наземного метро, в Екатеринбурге продолжится активное строительство новых трамвайных линий. Так, в конце декабря 2023 года было запущено движение трамваев по линии, ведущей в Академический. Строительство первой ветки было завершено на год раньше срока, указанного в контракте.

Глава Екатеринбурга подчеркивает, что администрация города намерена и дальше развивать экологичный электрический общественный транспорт, поэтому в дальнейшем власти столицы Урала распланируют, как будет осуществлено финансирование для развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Это, скорее всего, будет концессионное соглашение — один из наиболее перспективных видов развития инфраструктурных проектов. Задача развития городского электрического транспорта, его обновления является приоритетной, и здесь у нас есть поддержка со стороны губернатора и правительства. Это экологичный вид транспорта, развитие которого самым положительным образом влияет на повышение качества жизни людей, комфорта их перемещения и на развитие территорий», — сказал Алексей Орлов.

Ранее глава города утвердил проект, предусматривающий планировку территории, где в будущем появится вторая очередь трамвайной линии Академического района. Новая ветка в форме серпа пройдет от кольца на улице Вильгельма де Геннина по улице Тимофеева-Ресовского, проспекту Академика Сахарова, улице Амундсена со строительством трамвайного кольца и ремонтного цеха на улице Предельной. Общая протяженность линии составит почти 5 км.
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