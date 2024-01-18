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18.01.2024

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил обновленную программу по развитию общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил обновленную муниципальную программу по развитию и поддержанию системы общественного транспорта с 2022 по 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Документ состоит из 13 пунктов и подразумевает обновление подвижного состава, установку новых знаков, замену остановочных комплексов, выплату субсидий перевозчикам и приобретение нового транспорта на сумму 3,5 млрд руб.

В администрации города отмечают, что за прошедшие два года на выделенные 2,9 млрд руб. Екатеринбург приобрел 50 троллейбусов и закупит еще 30 автобусов.

Также программа предполагает установку знаков и табличек на остановках, на что город ежегодно тратит 2,3 млн руб. Одновременно с этим муниципалитет реконструирует сами остановки. Так, в 2022 году в Екатеринбурге обновили 21 из них, а в 2023 году — 40.

Принципиально новой частью утвержденной программы, на исполнение которой из областного и городского бюджетов выделят по 250 млн руб., стало концессионное соглашение, согласно которому в Екатеринбурге в ближайшие два года появится 80 трамваев.

На реализацию пятилетней программы из федерального, областного и городского бюджетов планируют выделить почти 14,4 млрд руб.
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