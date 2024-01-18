Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил обновленную программу по развитию общественного транспорта

Финансирование муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного ...31.01.2023 Финансирование программы развития общественного транспорта в Екатеринбурге увеличили до 13,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Финансирование муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и ...22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил новые названия для остановок общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список новых названий для остановок ...28.10.2021 В Екатеринбурге утвердили программу развития общественного транспорта на 2022-2026 годы
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2021. В Екатеринбурге утвердили программу развития общественного транспорта на 2022-2026 ...20.10.2021 На развитие общественного транспорта в Екатеринбурге в ближайшие пять лет потратят более 8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2021. Для реализации муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и ...