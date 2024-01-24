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Уральская авиабаза приступила к превентивному тушению тлеющего торфяника вблизи поселка Ольховка

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Специалисты Уральской авиабазы приступили к тушению тлеющего торфяника площадью порядка 3 га, который мог стать причиной пожара в селе Шайдуриха Невьянского района летом 2023 года. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов сообщил, что по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева специалисты Уральской авиабазы готовятся ко грядущему пожароопасному сезону.

Уральская авиабаза приступила к превентивному тушению тлеющего торфяника вблизи поселка Ольховка

«Для тушения горящего торфяника в Верхнепышминском районе, где было обнаружено 12 очагов подземного горения, будет задействовано шесть единиц техники и шесть лесных пожарных. Так мы исключим возможную опасность, исходящую от этого торфяника», — подчеркнул Денис Мамонтов.

Уральская авиабаза приступила к превентивному тушению тлеющего торфяника вблизи поселка Ольховка

Так, чтобы определить под снежным покровом тлеющий торф, территорию заранее обследовали при помощи дронов, оборудованных тепловизорами. Маршруты для проезда тяжелой техники между обнаруженными очагами возгорания удалось проложить благодаря технологии, разработанной уральскими лесными пожарными и учеными Уральского государственного лесотехнического университета.

Для тушения торфяных пожаров зимой наземная служба Уральской авиабазы использует и бульдозеры: тлеющий торф после изъятия распределяют по поверхности земли тонким слоем. Горение прекращается, когда температура торфа становится ниже 40 градусов по Цельсию.

Напомним, что 24 января пожарные ликвидировали первый торфяной пожар, действующий вблизи поселка Солнечный в Березовском районе Свердловской области.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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