Уральская авиабаза приступила к превентивному тушению тлеющего торфяника вблизи поселка Ольховка

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Специалисты Уральской авиабазы ликвидировали 24 января один из 12 очагов возгорания на ...24.01.2024 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области приобрело более 30 единиц противопожарной спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который назвал ...24.08.2023 По поручению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области поднимет зарплату сотрудникам Уральской авиабазы
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева с 1 ...26.09.2022 В Сысертском городском округе ввели режим ЧС из-за тлеющего торфяника
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. На территории Сысертского городского округа вводится режим ЧС из-за торфяных пожаров. ...15.10.2021 МЧС наращивает группировку на месте тушения тлеющего торфяника в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2021. МЧС наращивает группировку на месте тушения тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга. В ...