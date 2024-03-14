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Свердловское правительство выделило для тушения пожаров 429 единиц техники и 2 тыс. 841 единицу пожарного оборудования

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения лесных пожаров в Свердловской области в 2024 году. Согласно документу, для тушения лесных пожаров в этом году выделено 429 единиц техники и 2 тыс. 841 единица пожарного оборудования, пишет департамент информполитики региона.

Ведомствами, ответственными за организацию охраны лесов от пожаров, мониторинг пожарной опасности и тушение лесных пожаров, являются министерство природных ресурсов и экологии региона и Уральская авиабаза.

«К работе во время пожароопасного сезона готовы более 600 специалистов Уральской авиабазы. В том числе восемь летчиков-наблюдателей, 180 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, а также более 400 специалистов наземной службы тушения», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В регионе действует 30 лесопожарных станций, пять отделений авиационной охраны и 92 камеры системы видеонаблюдения «Лесохранитель», установленные на вышках сотовой связи.

В 2024 году Е. Куйвашев направил на развитие лесного хозяйства региона 1,8 млрд руб. Из них 567 млн руб. запланировано на авиационное тушение в труднодоступных и отдаленных территориях, на сумму в 363 млн руб. были закуплены техника и оборудование.
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