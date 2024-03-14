Свердловское правительство выделило для тушения пожаров 429 единиц техники и 2 тыс. 841 единицу пожарного оборудования

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. Правительство Свердловской области планирует в 2024 году выделить на развитие лесного ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в 2023 году

В 2019 году на Среднем Урале на 28% увеличат финансирование на охрану лесов от пожара

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. В 2019 году финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров из бюджета ...