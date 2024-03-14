Свердловское правительство выделило для тушения пожаров 429 единиц техники и 2 тыс. 841 единицу пожарного оборудования

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. Правительство Свердловской области планирует в 2024 году выделить на развитие лесного ...20.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения ...27.02.2019 В 2019 году на Среднем Урале на 28% увеличат финансирование на охрану лесов от пожара
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. В 2019 году финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров из бюджета ...08.10.2018 В Свердловской области отменены противопожарные режимы
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. В Свердловской области отменены все противопожарные режимы, действующие в ...25.02.2015 В Свердловской области на охрану лесов от пожаров в 2015 году предусмотрено на 15% меньше средств
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2015. Общий объем финансирования, предусмотренного на охрану лесов от пожаров, в Свердловской ...