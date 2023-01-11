Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в регионе во время пожароопасного сезона 2023 года. Указ устанавливает порядок взаимодействия всех ведомств по обеспечению пожарной безопасности в лесах и ликвидации природных пожаров, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Тушением возгораний в государственном лесном фонде занимается Уральская база авиационной охраны лесов. Там работают 679 человек, включая восемь летчиков-наблюдателей и 180 парашютистов-пожарных. Также в борьбе с лесными пожарами будут задействованы сотрудники 30 лесопожарных станций Уральской авиабазы.



Обстановка в лесах будет контролироваться с помощью авиационного и наземного патрулирования. Вдобавок наблюдение за лесным фондом будет вестись с помощью 80 камер видеонаблюдения «Лесохранитель» и данных спутников. Все сведения поступают в региональную диспетчерскую службу, сотрудники которой круглосуточно принимают сообщения о лесных пожарах и координируют дальнейшие действия.



В текущем году парк лесопожарной техники Свердловской области планируется пополнить трактором и пятью малыми лесопатрульными комплексами на сумму 21,3 млн руб. При необходимости к тушению лесных пожаров будут привлекаться сотрудники аварийно-спасательных формирований МЧС, лесничеств, арендаторы лесных участков, пожарные службы муниципальных образований и иные лица.



На Среднем Урале леса занимают площадь 15,5 млн гектаров — более 80% все территории региона. Пожароопасный период в Свердловской области начинается 15 апреля и завершается в конце сентября — начале октября. В это время все ведомства, ответственные за предупреждение и тушение лесных пожаров, находятся в состоянии полной готовности.