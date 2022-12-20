УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:06

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился начать подготовку к пожароопасному сезону 2023 года в регионе

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Свердловской области стартовала подготовка к обеспечению пожарной безопасности в лесах в 2023 году. Ответственным министерствам и ведомствам нужно провести мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону и обеспечить готовность региона к борьбе с лесными пожарами. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Лесопожарные формирования потребуется обеспечить техникой, оборудованием и снаряжением для профилактики и тушениях возгораний в лесах. Также для них будет создан запас горюче-смазочных материалов. Перед пожароопасным сезоном полосы отвода автодорог регионального и межмуниципального значения очистят от горючих материалов. Для парашютистов Уральской базы авиационной охраны лесов пройдут теоретические занятия.

Министерство природных ресурсов и экологии составит и представит главе региона на утверждение сводный план тушения лесных пожаров на территории Свердловской области.

Уточним, что на Среднем Урале каждый год пожароопасный сезон объявляется с 15 апреля до середины октября. В этот период все профильные ведомства пребывают в состоянии полной готовности. В 2022 году Свердловская область вошла в топ-5 лучших регионов по борьбе с лесными пожарами.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.12.2022 В Свердловской области стартовала подготовка к весеннему половодью

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. В Свердловской области стартовала подготовка к пропуску весеннего половодья и ...

17.11.2022 В 2022 году в Свердловской области в два раза сократилось число лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2022. Свердловская область вошла в топ-5 лучших регионов России по борьбе лесными пожарами в ...

09.03.2022 Правительство Свердловской области начало подготовку к сезону лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. Правительство Свердловской области начало подготовку региона к сезону лесных пожаров. ...

01.10.2019 На территории Свердловской области официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. На территории Среднего Урала с 1 октября в связи с понижением среднесуточных температур ...

24.02.2012 В Свердловской области пройдут проверки арендаторов на готовность к пожароопасному сезону

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2012. В Екатеринбурге состоялось совещание специалистов департамента лесного хозяйства ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (107)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18