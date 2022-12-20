Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился начать подготовку к пожароопасному сезону 2023 года в регионе

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Свердловской области стартовала подготовка к обеспечению пожарной безопасности в лесах в 2023 году. Ответственным министерствам и ведомствам нужно провести мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону и обеспечить готовность региона к борьбе с лесными пожарами. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Лесопожарные формирования потребуется обеспечить техникой, оборудованием и снаряжением для профилактики и тушениях возгораний в лесах. Также для них будет создан запас горюче-смазочных материалов. Перед пожароопасным сезоном полосы отвода автодорог регионального и межмуниципального значения очистят от горючих материалов. Для парашютистов Уральской базы авиационной охраны лесов пройдут теоретические занятия.



Министерство природных ресурсов и экологии составит и представит главе региона на утверждение сводный план тушения лесных пожаров на территории Свердловской области.



Уточним, что на Среднем Урале каждый год пожароопасный сезон объявляется с 15 апреля до середины октября. В этот период все профильные ведомства пребывают в состоянии полной готовности. В 2022 году Свердловская область вошла в топ-5 лучших регионов по борьбе с лесными пожарами.