Лесопользователи Свердловской области готовы к пожароопасному сезону

В Свердловской области система противопожарного видеомониторинга лесов расширена на 1,5 га

В Свердловской области в 2024 году общая сумма штрафных взысканий за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составила 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Свердловской области в 2024 году общая сумма штрафных взысканий за нарушение правил ...