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Лесопользователи Свердловской области готовы к пожароопасному сезону

УрБК, Екатеринбург. 10.04.2025. Лесопользователи Свердловской области готовы к пожароопасному сезону. Они расчистили лесные дороги, обновили минерализованные полосы и проинструктировали сотрудников предприятий. По данным регионального минприроды, на сегодняшний день по договорам пользования арендаторам переданы 2,1 тыс. лесных участков, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов напомнил, что в обязанность арендаторов лесных участков входит очистка лесосек от порубочных остатков, а также противопожарное обустройство арендованных лесных территорий.

«На каждом лесном участке должен быть трактор с плугом для опашки площади возгорания, легковой автомобиль повышенной проходимости для перемещения по лесу, а также емкость с водой, бензопилы, ранцы и лопаты для тушения огня. Если эти условия договора аренды лесного участка не будут соблюдены, с недобросовестным лесопользователем договор будет расторгнут», — сказал Д. Мамонтов.

Он также напомнил, что все мероприятия, связанные с использованием открытого огня, запрещены с начала и до завершения пожароопасного сезона. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц сумма штрафа составляет до 30 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб. для юрлиц — до 400 тыс. руб.

Напомним, пожароопасный сезон в Свердловской области официально объявлен с 2 апреля. Посещение лесов в этот период не запрещен, но необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня, в том числе на своих садовых и приусадебных участках. В частности, огонь можно разводить не менее чем в 50 м от ближайшей постройки и 100 м от кромки леса.

Днем ранее департамент информполитики сообщал, что специалисты Уральской авиабазы установили 75 новых камер круглосуточного наблюдения для контроля пожарной обстановки в лесах. 25 из установленных камер охватили 1,5 га лесного фонда, видеонаблюдение за которыми ранее было недоступно. Общее количество камер, следящих за обстановкой в лесах Среднего Урала, увеличилось до 117.
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