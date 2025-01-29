В Свердловской области система противопожарного видеомониторинга лесов расширена на 1,5 га

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Свердловской области по итогам 2024 года объем незаконных рубок в лесах сократился на ...

Объем незаконных рубок в лесах Среднего Урала за год сократился на 44%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. С 27 апреля по 12 мая 2024 года правительство Свердловской области поручило усилить ...

Патрулирование свердловских лесов в майские праздники будет усилено

Свердловское правительство выделило для тушения пожаров 429 единиц техники и 2 тыс. 841 единицу пожарного оборудования

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева с 1 ...

В Свердловской области в 2017 году на охрану лесов от пожаров потратят более 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2017. На охрану лесов Свердловской области от пожаров в 2017 году будет направлено свыше 200 ...