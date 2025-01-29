В Свердловской области система противопожарного видеомониторинга лесов расширена на 1,5 га

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Свердловской области по итогам 2024 года объем незаконных рубок в лесах сократился на ...27.04.2024 Патрулирование свердловских лесов в майские праздники будет усилено
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. С 27 апреля по 12 мая 2024 года правительство Свердловской области поручило усилить ...20.03.2024 Свердловское правительство выделило для тушения пожаров 429 единиц техники и 2 тыс. 841 единицу пожарного оборудования
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения лесных ...24.08.2023 По поручению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области поднимет зарплату сотрудникам Уральской авиабазы
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева с 1 ...30.03.2017 В Свердловской области в 2017 году на охрану лесов от пожаров потратят более 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2017. На охрану лесов Свердловской области от пожаров в 2017 году будет направлено свыше 200 ...