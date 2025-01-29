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Вчера, 12:20

В Свердловской области система противопожарного видеомониторинга лесов расширена на 1,5 га

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. В Свердловской области специалисты Уральской авиабазы установили 75 новых камер круглосуточного наблюдения для контроля пожарной обстановки в лесах. Системы установлены на севере региона в Серовском, Новолялинском и Сосьвинском районах, а также вблизи дачных и садовых участков Сысертского и Режевского районов, сообщает департамент информполитики региона.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, что 25 из установленных камер охватили 1,5 га лесного фонда, видеонаблюдение за которыми ранее было недоступно. Общее количество камер, следящих за обстановкой в лесах Среднего Урала, увеличилось до 117.

«Работа всех камер ведется в рамках системы «Лесохранитель». Каждая из камер вращается вокруг своей оси на 360 градусов, а их технологические характеристики позволяют детально оценить ситуацию в радиусе 20 км от вышек, на которых они установлены. В случае обнаружения дыма система автоматически подает сигнал, и специалисты незамедлительно на него реагируют», — рассказал Д. Мамонтов.

Добавим, ранее в распоряжение отделений Уральской авиабазы по всему региону поступили новые автомобили малого лесопатрульного комплекса с емкостью для воды 500 л. Автомобили оборудованы: мотопомпой, зажигательным аппаратом, бензопилой, противопожарными ранцами, средствами для оказания медицинской помощи и другим необходимым оборудованием.

Ранее УрБК писал, что на охрану и защиту лесов от пожаров в 2025 году выделено свыше 1 млрд руб. Из них 900 млн руб. — из регионального бюджета.

Пожароопасный сезон в Свердловской области официально объявлен со 2 апреля. Он продолжится до 15 октября.
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