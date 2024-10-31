УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:27

На охрану и защиту свердловских лесов от пожаров в 2025 году выделили 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. В Свердловской области на охрану и защиту лесов от пожаров в 2025 году выделено свыше 1 млрд руб. Из них 900 млн руб. — из регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе заседания правительства.

«В числе актуальных задач по-прежнему остаются обустройство минерализованных полос, поддержание исправного состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, мониторинг состояния торфяников.», — цитирует слова Е. Куйвашева департамент информполитики региона.

Напомним, что противопожарный сезон в Свердловской области в прошлом году стартовал 5 апреля и завершился 31 октября. Так называется период с момента таяния снежного покрова до начала осенних дождей. В течение сезона запрещается пал травы, разжигание костров в лесах, оставление неубранными стекол, окурков, спичек и другого мусора, способного вызвать возгорание. При использовании открытого огня на природе и приусадебных участках требуется неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.10.2024 В Свердловской области официально завершился пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2024. На Среднем Урале официально завершился пожароопасный сезон, сообщает департамент ...

06.06.2024 Свердловские лесные инспекторы составили 35 протоколов с 12 апреля

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. С начала действия на территории Свердловской области особого противопожарного режима ...

11.04.2024 В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. В ...

28.03.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата ...

26.01.2012 Правительство Свердловской области: подготовка к пожароопасному сезону идет полным ходом

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2012. Подготовка к пожароопасному сезону идет полным ходом, заявили в департаменте лесного ...

Популярные новости
07.02.2025Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек07.02.2025В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан07.02.2025Анна Тарасенко: Внедрение ИИ в креативные индустрии приведет к значительным структурным изменениям
Архив новостей
Март 2025 (107)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18