На охрану и защиту свердловских лесов от пожаров в 2025 году выделили 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2024. На Среднем Урале официально завершился пожароопасный сезон, сообщает департамент ...06.06.2024 Свердловские лесные инспекторы составили 35 протоколов с 12 апреля
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. С начала действия на территории Свердловской области особого противопожарного режима ...11.04.2024 В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. В ...28.03.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата ...26.01.2012 Правительство Свердловской области: подготовка к пожароопасному сезону идет полным ходом
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2012. Подготовка к пожароопасному сезону идет полным ходом, заявили в департаменте лесного ...