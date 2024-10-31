На охрану и защиту свердловских лесов от пожаров в 2025 году выделили 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. В Свердловской области на охрану и защиту лесов от пожаров в 2025 году выделено свыше 1 млрд руб. Из них 900 млн руб. — из регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе заседания правительства.



«В числе актуальных задач по-прежнему остаются обустройство минерализованных полос, поддержание исправного состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, мониторинг состояния торфяников.», — цитирует слова Е. Куйвашева департамент информполитики региона.



Напомним, что противопожарный сезон в Свердловской области в прошлом году стартовал 5 апреля и завершился 31 октября. Так называется период с момента таяния снежного покрова до начала осенних дождей. В течение сезона запрещается пал травы, разжигание костров в лесах, оставление неубранными стекол, окурков, спичек и другого мусора, способного вызвать возгорание. При использовании открытого огня на природе и приусадебных участках требуется неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.