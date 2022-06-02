Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение в регионе с 15 апреля противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение особого противопожарного режима на территории Свердловской области с 15 апреля. Соответствующее решение принято 6 апреля на заседании регионального правительства, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«С 15 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим. Так, на землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещается использование открытого огня, разведение костров. Кроме того, вводится запрет на сжигание мусора и сухой травы, проведение любых пожароопасных работ, на организацию стоянок и ночлега туристических групп вне специально отведенных мест. Прошу всех со всей серьезностью отнестись к соблюдению требований особого противопожарного режима», — сказал Евгений Куйвашев.



Для реагирования на возможные ландшафтные пожары за пределами населенных пунктов утверждены группировки сил и средств Уральской базы авиационной охраны лесов, добровольной пожарной охраны, дорожных служб и системы ЖКХ.



Кроме того, в этом году в областной противопожарной службе будет создано новое пожарное подразделение для работы с торфяными пожарами на базе отряда № 19. Сотрудники подразделения изучат тактико-технические возможности спецтехники, предполагаемые районы возникновения, места залегания торфяных пожаров и другие детали.



В составе Уральской авиабазы к сезону готовы свыше 700 человек личного состава, около 500 единиц спецтехники. Благодаря национальному проекту «Экология» парк лесопожарной техники региона уже обновлен на 98%, в этом году также будут закуплены бульдозер-болотоход и малые лесопатрульные комплексы. Кроме того, в Свердловской области на вышках сотовой связи установлены 90 видеокамер, которые фиксируют не только большие пожары, но и дым от костров в садах и местах отдыха.



Напомним, что с начала текущего года в Свердловской области произошло 46 ландшафтных пожаров на территории 36 га. В большинстве случаев причиной возгорания стал человеческий фактор.