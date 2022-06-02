УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:24

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение в регионе с 15 апреля противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение особого противопожарного режима на территории Свердловской области с 15 апреля. Соответствующее решение принято 6 апреля на заседании регионального правительства, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«С 15 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим. Так, на землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещается использование открытого огня, разведение костров. Кроме того, вводится запрет на сжигание мусора и сухой травы, проведение любых пожароопасных работ, на организацию стоянок и ночлега туристических групп вне специально отведенных мест. Прошу всех со всей серьезностью отнестись к соблюдению требований особого противопожарного режима», — сказал Евгений Куйвашев.

Для реагирования на возможные ландшафтные пожары за пределами населенных пунктов утверждены группировки сил и средств Уральской базы авиационной охраны лесов, добровольной пожарной охраны, дорожных служб и системы ЖКХ.

Кроме того, в этом году в областной противопожарной службе будет создано новое пожарное подразделение для работы с торфяными пожарами на базе отряда № 19. Сотрудники подразделения изучат тактико-технические возможности спецтехники, предполагаемые районы возникновения, места залегания торфяных пожаров и другие детали.

В составе Уральской авиабазы к сезону готовы свыше 700 человек личного состава, около 500 единиц спецтехники. Благодаря национальному проекту «Экология» парк лесопожарной техники региона уже обновлен на 98%, в этом году также будут закуплены бульдозер-болотоход и малые лесопатрульные комплексы. Кроме того, в Свердловской области на вышках сотовой связи установлены 90 видеокамер, которые фиксируют не только большие пожары, но и дым от костров в садах и местах отдыха.

Напомним, что с начала текущего года в Свердловской области произошло 46 ландшафтных пожаров на территории 36 га. В большинстве случаев причиной возгорания стал человеческий фактор.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.06.2022 В Свердловской области отменяется особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. В Свердловской области отменяется особый противопожарный режим. Решение об этом принял ...

28.04.2022 С 30 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона особый ...

28.05.2021 Свердловский губернатор установил запрет на посещение лесов

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил запрет на посещение лесов на ...

11.06.2019 В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в связи со стабилизацией пожарной обстановки ...

03.05.2018 В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о введении на ...

Популярные новости
10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»17.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска
Архив новостей
Апрель 2023 (135)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18