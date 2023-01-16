В Свердловской области с начала года произошло 46 ландшафтных пожаров на площади 36 га

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. С начала текущего года в Свердловской области произошло 46 ландшафтных пожаров. В большинстве случаев причиной возгорания стал человеческий фактор, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.
«46 ландшафтных пожаров произошло в регионе с начала года. Общая площадь пожаров составила более 36 га», — говорится в сообщении.
Специалисты МЧС обращаются к свердловчанам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, а также своевременно проводить беседы с детьми о последствиях поджога травы.
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