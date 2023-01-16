В Свердловской области с начала года произошло 46 ландшафтных пожаров на площади 36 га

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. С начала 2023 года на Среднем Урале произошло 268 пожаров. В огне погибло 25 человек, ...

В Свердловской области за первые две недели 2023 года произошло почти 270 пожаров

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. По данным на 10 августа, в Свердловской области активны шесть лесных пожаров. Из них ...

В Свердловской области активны шесть природных пожаров

С начала года на Среднем Урале от пожаров пострадало около 300 автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2020. В Свердловской области с начала текущего года произошло 297 пожаров на автотранспорте, ...