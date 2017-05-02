Ущерб от лесных пожаров в УрФО за год может составить около 4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) ущерб от лесных пожаров приблизительно оценивается в размере от 2 до 4 млрд руб. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.



«Урал проходит весенний пик лесопожарного сезона. Пока специалисты насчитали ущерб от лесных пожаров на 107 млн руб. Я считаю, что эта цифра будет гораздо больше, потому что в этом году погорели очень серьезно. Особенно это касается Тюменской, Свердловской, Курганской и частично Челябинской области. Думаю, что в этом году ущерб будет в пределах 4 млрд руб.», — отметил Олег Сандаков.



По его словам, только за первую неделю мая произошло 320 лесных пожаров на площади около 100 тыс. га. На данный момент в работе по тушению ориентировочно находятся 800 га. Непотушенными остаются 25 природных пожаров. Из них 11 локализованы и не распространяются.



Всего с начала пожароопасного периода в округе зарегистрировано 993 лесных пожара на общей площади 230 тыс. га. Это выше показателей аналогичного периода прошлого года — 872 пожара. Также в сравнении с прошлым годом в три раза увеличилась площадь возгорания. Годом ранее площадь горения составляла 66 тыс. га.



В этом году в Свердловской области произошло 397 возгораний на 176 тыс. га, в Курганской области — 140 пожаров на 27,8 тыс. га, в Тюменской области — 74 пожара на 18 тыс. га, в Челябинской — 376 пожаров.



Кроме того, в уральских лесах прошло 16 тыс. патрулирований, что на треть больше, чем в прошлом году. Выявлено 448 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Большая часть нарушителей — в Свердловской и Челябинской областях. Также в УрФО возбуждено 240 административных дел и назначен 41 административный штраф на 1,5 млн руб.



«С начала 2023 года на территории Свердловской области возник 431 природный пожар на площади 178 тыс. га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 278 природных пожаров на площади 10 тыс. 470 га», — рассказал заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев.



Он подчеркнул, что основной причиной возникновения возгораний остается человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем. По этой причине с 1 апреля составлено 1 тыс. 569 протоколов в отношении граждан региона за нарушение требований пожарной безопасности. Сумма штрафов жителям области за выявленные нарушения уже превысила 15 млн руб.