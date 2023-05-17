В Свердловской области в текущем году обновлен исторический максимум по количеству лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В УрФО официально завершился пожароопасный сезон, который стал самым тяжелым за всю историю области. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу (УрФО) Олег Сандаков.



3а текущий год в УрФО зафиксировано 3,267 тыс. лесных пожаров на площади 514 тыс. га. Это на 752 пожара больше, чем в прошлом году, однако территория, захваченная огнем, в этом году уменьшилась на 88 тыс. га.



Самая тяжелая ситуация с пожарами была зафиксирована в Свердловской области, на которую пришлось треть всех пожаров округа (68%) — по свердловскому лесфонду был зафиксирован 1 тыс.131 пожар на площади 350 тыс. га, и, согласно экспертным данным, этот показатель обновил исторический максимум.



По словам Олега Сандакова, в этом году в регионе создалась ситуация «идеального шторма». Пожарам способствовали многолетняя засуха, снижение уровня грунтовых вод и дефицит атмосферных осадков. Это спровоцировало ранние возгорания, первое из которых случилось уже в марте.



Также тяжелая обстановка была в этом году весной в Курганской и Тюменской областях, а в июле — в Югре. Тем не менее в Тюменской области площадь лесных пожаров уменьшилась практически в три раза в сравнении с прошлым годом, а в Югре она сократилась практически в 6,5 раза. На территориях Челябинской, Свердловской и Тюменской областей площади, захваченные огнем, увеличились. Также, кроме Челябинской области, во всех вышеперечисленных регионах, были объявлены ЧС, куда было привлечено 1 тыс. 625 лесных пожарных, летчиков-наблюдателей и других специалистов.



«Пожароопасность мы оцениваем по такому показателю — доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения. В целом по УрФО этот показатель составил 68%, то есть 68 лесных пожаров из ста нам удалось потушить в первые сутки. Если сравнить между собой уральские регионы, то лучший показатель тушения в первые сутки показала Челябинская область — 96%, затем ЯНАО — 87%, далее Курганская область — 86%, Тюменская область — 71%, Югра — 65%. Свердловская область в первые сутки потушила 46% горящего леса», — сообщил Олег Сандаков.



Ущерб, нанесенный пожарами экосистеме Урала, в этом году составил 4 млрд 700 млн руб., что на полмиллиарда больше в сравнении с прошлогодними показателями. Затраты на тушение в УрФО составили 3 млрд 300 млн руб., а в прошлом году — 1 млрд 900 млн руб.