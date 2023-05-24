Противопожарная хроника

В Свердловской области почти месяц наблюдается напряженная обстановка с лесными пожарами. Средний Урал даже какое-то время возглавлял антирейтинг регионов по площади природных возгораний, а предупреждения о смоге почти непрерывно продлеваются. На этом фоне местные власти и профильные ведомства продолжают выстраивать работу по оказанию помощи пострадавшим, тушению огня и профилактике новых пожаров.



Особый противопожарный режим был введен в Свердловской области 15 апреля. Через полторы недели, 25 апреля, произошла серия природных пожаров, которые затронули населенные пункты. Среди них стоит выделить три самых серьезных: в поселках Прогресс, Таежный и Сосьва. Особенно сильно пострадал последний. Пожары обернулись двумя сотнями сгоревших построек, из которых большая часть — жилые дома. Два человека погибли.







На следующий день в регионе был введен режим повышенной готовности, а губернатор Евгений Куйвашев прервал свою рабочую поездку в Узбекистан и вернулся в Свердловскую область. По прибытии он сразу направился в Сосьву, где встретился с главой МЧС Александром Куренковым, а на следующий день на пострадавших территориях был объявлен режим ЧС.



Прежде всего перед властями стояла задача помощи погорельцам. Первую обязательную выплату в 10 тыс. руб. назначили сразу. Далее была организована комиссия, которая оценивала ущерб, нанесенный каждому домовладению. Решения по каждой семье принимались индивидуально, а заявки рассматривались адресно. Позже стало известно, что на выплаты пострадавшим из резервного фонда правительства региона будет направлено 95 млн руб. Также в приоритете была работа по восстановлению сгоревших документов и банковских карт. Сами погорельцы могли получить информацию в организованном в Сосьве штабе или по телефону горячей линии. Параллельно с этим общественные организации начали сбор гуманитарной помощи.







Вместе с этим требовалось решить вопрос о размещении пострадавших, восстановлении коммунальной инфраструктуры и жилого фонда. В населенные пункты был организован подвоз воды, продуктов и других необходимых вещей, а энергетики приступили к ремонту поврежденных сетей. С жителями обсуждались вопросы, кто из них хочет остаться в своих поселках, а кто — переехать.



Для восстановления жилья в Сосьве было решено построить дом на 60 квартир и индивидуальное жилье, а в двух многоквартирных домах начался капитальный ремонт. В других пострадавших поселках — только частные дома. Все проекты были согласованы в экстренном порядке, и работы уже начались. Власти региона рассчитывают восстановить жилфонд осенью. В дополнение к этому детям предоставили путевки в оздоровительные лагеря. В середине мая Е. Куйвашев доложил президенту РФ, что погорельцы получили 1 тыс. 704 выплаты на сумму 44 млн руб.







После тушения серии крупных пожаров ситуация в Свердловской области улучшилась, но все еще остается напряженной. Сводка обновляется ежедневно, и борьба идет с переменным успехом: площадь горящих лесов меняется и в большую, и меньшую сторону. Губернатор поручил докладывать лично ему о текущей обстановке с пожарами и помощью пострадавшим.



В некоторые дни на борьбу с огнем выходят более 1 тыс. человек и 200 единиц спецтехники. В том числе регулярно задействуется спецавиация, выполняющая сбросы воды. На этом фоне сотрудникам Уральской авиалесоохраны предоставят пять лесопатрульных комплексов для ликвидации природных пожаров. Они выполнены на базе автомобилей «УАЗ» и оборудованы специальными инструментами. Сейчас парк лесопожарной техники авиабазы обновлен на 96%. Специалисты получили новые тракторы, бульдозеры, вездеходы, катера и прочую технику.



Кроме того, накануне Е. Куйвашев поручил создать на базе Уральской авиалесоохраны дополнительную группировку, в состав которой войдут порядка 200 человек.



«Необходимо уже сегодня начать комплектование такого резерва, в том числе необходимыми инструментами и средствами связи. Это поможет быстрее и эффективнее реагировать на природные пожары в Свердловской области, а также усилит работу в рамках межрегионального маневрирования», — говорилось в сообщении департамента информационной политики Среднего Урала.



Борьба с пожарами во многом направлена на их профилактику и тушение в первые часы, если возгорание все же случилось. Имеющаяся техника и выстроенная система мониторинга нацелены на то, чтобы быстро тушить огонь.







Необходимо учитывать, что подавляющее большинство пожаров произошло по вине людей. Поэтому идет информационная работа с населением. В этом задействованы муниципальные администрации, которым предлагается использовать собственные аккаунты в соцсетях, официальные сайты, местные СМИ, привлекать лидеров мнений.



Напомним, что сейчас в Свердловской области из-за пожаров запрещено посещение лесов и лесопарков. Главы муниципалитетов должны организовать патрули на въездах в лесопарки и выездах из них, на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам.



На этой неделе Е. Куйвашев провел совещание с участием главы Рослесхоза Ивана Советникова. В ходе него губернатор еще раз подчеркнул, что профилактика новых пожаров — это один из ключевых инструментов для борьбы с ними.



«Работа проведена большая, ситуация контролируемая, это совершенно очевидно. Я был тут в прошлый раз на майские праздники, 7-8 мая, и, конечно, ситуация кардинально другая — и по площадям пожаров, и по собранности, и по маневрированию силами и средствами. Но совершенно точно нельзя расслабляться. Сейчас ключевая задача — не допускать новых пожаров, чтобы все силы, которые сегодня тушат лесные пожары, были сфокусированы на действующих пожарах, а не отвлекались на тушение новых», — отметил, в свою очередь, И. Советников.







Е. Куйвашев еще раз коснулся темы профилактики в отношении арендаторов лесных участков.



«И в профилактике, и в тушении пожаров должны быть задействованы арендаторы лесных участков. Сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение более 400 лесопользователей. Половина из них не только не принимала участие в тушении в пиковые периоды, но и не проводила мероприятия по предупреждению возгораний. В текущей непростой ситуации подобное бездействие можно рассматривать как намеренное создание угрозы пожарной безопасности региона», — заявил глава региона.



Добавим, что по состоянию на утро 25 мая в Свердловской области остаются активны 19 лесных пожаров общей площадью 6,2 тыс. га. Из них 13 локализованы на площади 1,5 тыс. га. В борьбе с огнем участвуют более 850 человек. Задействовано более 120 единиц спецтехники, включая спецавиацию. Угроза населенным пунктам отсутствует.



Фотографии предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области