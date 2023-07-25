Погорельцам отстроили новое жилье

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Свердловское Заксобрание одобрило инициативу по предоставлению бесплатной земли погорельцам из Сосьвы и Таежного

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили инициативу о ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил меры поддержки пострадавших от пожаров в Сосьве и Таежном

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о мерах ...

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УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил Карпинску 19 млн руб. для ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки для пострадавших от пожаров в регионе

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину ...