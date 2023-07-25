Погорельцам отстроили новое жилье

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи от домов жителям поселков Сосьва и Таежный, которые лишились жилья из-за серьезного пожара. Оба возгорания произошли
в конце апреля вследствие засухи и сильного ветра. Тогда огонь быстро распространялся, и в результате пострадало 9 тыс. кв. м. площади в Сосьве и 2,7 тыс. кв. м. в Таежном. После чего губернатор подписал
постановление о мерах поддержки граждан, лишившихся жилья после пожаров в этих поселках.
Так, 27 сентября погорельцы Сосьвы получили квартиры в новом трехэтажном доме и индивидуальные жилые дома. Жителей поселка поздравил с новосельем губернатор Евгений Куйвашев.
«В этом году мы действительно столкнулись с большими трудностями. Эта ситуация всем нам показала, что на Урале живут надежные люди, которые готовы прийти на помощь. У нас была проведена огромная работа, мы обещали президенту до 1 октября построить дом. С этим обещанием мы справились», — подчеркнул Евгений Куйвашев, когда вручал ключи от квартир и домов жителям Сосьвы.
Отметим, что новый многоквартирный жилой дом в поселке включает 65 квартир. Из них 54 предназначены для пострадавших от пожаров. В квартирах установлены сантехника, бойлеры, электрические плиты. Дом запитан от твердотопливной котельной, а во дворе имеется детская площадка. Кроме того, для погорельцев было построено 32 индивидуальных дома с чистовой отделкой под ключ, которые тоже уже оборудованы сантехникой, электроплитами, котлами отопления и водонагревателями. На участках также пробурены скважины, сконструированы автономные канализации.
Помимо этого, во время рабочей поездки губернатор дал распоряжение благоустроить прилегающую к домам территорию и дороги. По поручению Е. Куйвашева в дальнейшем местные власти проконтролируют передачу служебного жилья в собственность работникам бюджетной сферы, чей стаж превышает пять лет. На таких условиях жилплощадь предоставлена некоторым погорельцам.
Не остались без жилья и жители поселка Таежный. Вчера губернатор также вручил им ключи от первых четырех новых домов, которые были построены специально для пострадавших от масштабного лесного пожара.
Напомним, что по поручению главы региона сразу после ликвидации огня жителям была оказана необходимая помощь. В том числе погорельцам предоставили финансовую поддержку, помогли восстановить документы, организовать детский отдых и расчистить участки. Кроме того, Е. Куйвашев лично выезжал на место и уже в первые дни после ЧП дал необходимые поручения по строительству новых домов. Теперь же он поздравил новоселов и дал поручение муниципальным властям помочь жителям новых домов с плодородным грунтом, чтобы уже следующей весной люди могли разбить огороды и сады.
Всего в Таежном строят 26 быстровозводимых панельно-каркасных домов. Для всех домовладений установят скважины, септики, котлы для отопления и бойлеры для подогрева воды. Помимо этого, по просьбам жителей в поселке оборудовали шесть колодцев, восстановили уличное освещение, отремонтировали дорогу до населенного пункта. В дальнейшем там также обновят и проезды между домами.
Отметим, что в общей сложности жители Сосьвы и Таежного получили 64,5 млн руб. материальной помощи от различных ведомств. В том числе 43,8 млн — из бюджета Свердловской области, а еще 4,9 млн руб. — из муниципальных бюджетов.
Так, сосьвинцам региональные министерство соцполитики и министерство общественной безопасности направили 3,9 млн руб. и 29,4 млн руб. соответственно. Также посельчане получили 3,8 млн руб., а владельцы приусадебных участков — 530 тыс. руб. Муниципалитет выделил 4,4 млн руб. Также с помощью страховых компаний жители, чьи дома и участки были застрахованы, получили от этих организаций более 18 млн руб.
Вдобавок оказали помощь своим сотрудникам «Россети» и ГУФСИН России. Так, энергокомпания обеспечила выплаты пострадавшему работнику в размере 1,2 млн руб. ГУФСИН же оказал финансовую помощь, выделив свыше 8 млн руб. сотрудникам и ветеранам уголовно-исполнительной системы. Еще около 6,5 млн руб. для своих коллег собрали сами работники ведомства.
Выплаты в размере 6,7 млн руб. получили и жители Таежного. Пострадавшим полагалось по 10 тыс. руб. и компенсация за сгоревшее имущество — 110 тыс. руб. Кроме того, в рамках социальной поддержки от министерства соцполитики Свердловской области 65 человек получили выплаты по 10 тыс. руб.Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области