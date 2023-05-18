Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил меры поддержки пострадавших от пожаров в Сосьве и Таежном

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о мерах поддержки граждан, лишившихся жилья после пожаров в поселках Сосьва и Таежный. Помимо вариантов помощи, там приводится список необходимых для ее получения документов, сообщает департамент информационной политики региона.



Жители Сосьвы могут выбрать единовременную выплату для покупки в Свердловской области готового жилья вместо сгоревшего либо строительство квартиры или дома. Сумма материальной помощи зависит от площади сгоревшего жилья и стоимости квадратного метра на вторичном рынке в муниципалитете.



Также есть вариант выбрать квартиру в трехэтажном доме, который сейчас строится в поселке. Ее площадь должна быть не меньше, чем у утраченного жилья. Если площадь сгоревшего дома превышала 42,8 кв. м., то собственник или наниматель может претендовать на строительство частного дома. Площадь нового жилья будет зависеть от площади сгоревшего. Запланированы четыре категории: 42,8 кв. м., 54,2 кв. м., 72,3 кв. м., 90,7 кв. м.



«Согласно принятому положению, решение о том, выплата, квартира или дом будут предоставлены взамен сгоревшего имущества принимает муниципалитет на основе заявления погорельцев», — говорится в сообщении.



В Таежном возможен только вариант предоставления новых частных домов. Их строительство идет в плановом порядке, сейчас изготавливаются свайные фундаменты.



Чтобы получить помощь, жители пострадавших поселков должны обратиться в местную администрацию с заявлением о предоставлении одной из выбранных мер.