Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 19 млн рублей на покупку жилья погорельцам из Карпинска

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил Карпинску 19 млн руб. для приобретения жилья погорельцам. Деньги выделены в формате межбюджетного трансферта. На них будут куплены 12 квартир на вторичном рынке. Жилье будет использоваться как маневренный фонд, в том числе как временный вариант размещения граждан, чье имущество и недвижимость пострадали в пожарах.



Напомним, что в конце апреля в Свердловской области произошла серия крупных лесных пожаров. В Карпинске от огня пострадал многоквартирный дом, без жилья остались 33 человека. Также сгорели дома в поселках Сосьва и Таежный.



Е. Куйвашев поручил оказать всемерную поддержку людям, оставшимся без жилья из-за пожаров. В Сосьве и Таежном строится новое жилье для погорельцев. Всем пострадавшим направили положенные в таких ситуациях выплаты. Ранее губернатор доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки погорельцев.