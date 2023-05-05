Свердловский губернатор Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки для пострадавших от пожаров в регионе

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки, которые оказываются гражданам, лишившимся жилья из-за лесных пожаров в регионе. Эта тема обсуждалась в ходе совещания главы государства с правительством РФ, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
По словам Е. Куйвашева, в регионе предприняты все первоочередные меры для ликвидации последствий пожаров и помощи населению. Организованы пункты временного размещения, восстановлено штатное электро- и водоснабжение населенных пунктов. Для каждой пострадавшей семьи создан индивидуальный паспорт, в котором указана информация об их потребностях. Со всеми семьями ведется адресная работа. Сейчас главная задача — восстановление жилья.
Губернатор добавил, что большая часть пострадавших уже выбрала форму возмещения ущерба — в виде нового жилья или выплат за его утрату. В Сосьве началось строительство нового трехэтажного дома и первых индивидуальных жилых домов. В поселке Таежный идет подготовка к возведению частных домов для погорельцев. Похожая работа продолжается в других пострадавших от пожаров территориях.
Гражданам предоставлены все положенные в подобных ситуациях компенсации — 1 тыс. 704 выплаты на сумму около 44 млн руб. Для помощи семьям с детьми организован отдых в дневных и загородных лагерях.
Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что на пострадавших территориях организована работа по оказанию всесторонней помощи жителям. В первую очередь гражданам помогали восстановить документы и банковские карты, оказывали материальную помощь и выплачивали компенсацию за утраченное имущество. Ведется информирование о порядке восстановления жилья с учетом пожеланий погорельцев.
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