УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:42

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки для пострадавших от пожаров в регионе

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки, которые оказываются гражданам, лишившимся жилья из-за лесных пожаров в регионе. Эта тема обсуждалась в ходе совещания главы государства с правительством РФ, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

По словам Е. Куйвашева, в регионе предприняты все первоочередные меры для ликвидации последствий пожаров и помощи населению. Организованы пункты временного размещения, восстановлено штатное электро- и водоснабжение населенных пунктов. Для каждой пострадавшей семьи создан индивидуальный паспорт, в котором указана информация об их потребностях. Со всеми семьями ведется адресная работа. Сейчас главная задача — восстановление жилья.

Губернатор добавил, что большая часть пострадавших уже выбрала форму возмещения ущерба — в виде нового жилья или выплат за его утрату. В Сосьве началось строительство нового трехэтажного дома и первых индивидуальных жилых домов. В поселке Таежный идет подготовка к возведению частных домов для погорельцев. Похожая работа продолжается в других пострадавших от пожаров территориях.

Гражданам предоставлены все положенные в подобных ситуациях компенсации — 1 тыс. 704 выплаты на сумму около 44 млн руб. Для помощи семьям с детьми организован отдых в дневных и загородных лагерях.

Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что на пострадавших территориях организована работа по оказанию всесторонней помощи жителям. В первую очередь гражданам помогали восстановить документы и банковские карты, оказывали материальную помощь и выплачивали компенсацию за утраченное имущество. Ведется информирование о порядке восстановления жилья с учетом пожеланий погорельцев.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.05.2023 В Свердловской области создали рабочую группу по устранению последствий пожаров

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Свердловской области организована рабочая группа «по устранению ...

03.05.2023 Президент РФ одобрил предложения свердловского губернатора по восстановлению пострадавших от пожаров территорий региона

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с докладом о ликвидации ...

28.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, ...

27.04.2023 В Сосьве для погорельцев построят дом на 60 квартир

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС Александр Куренков провели ...

27.04.2023 Свердловский губернатор и глава МЧС России прибыли в Сосьву

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана
Архив новостей
Май 2023 (387)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18