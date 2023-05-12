Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил контролировать строительство жилья в населенных пунктах, пострадавших от пожаров

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023.Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил постоянно контролировать строительство жилья в населенных пунктах, которые пострадали от пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



По словам губернатора, все работы по возведению домов для погорельцев нужно осуществить качественно и в установленные сроки.



«Вчера я докладывал президенту о текущей пожарной обстановке в регионе, мерах по ликвидации пожаров в населенных пунктах Свердловской области. Главам муниципальных образований я еще раз напоминаю о необходимости ежедневной профилактической работы. Важно продолжить информационно-разъяснительную работу с жителями, проведение рейдов и патрулирование», — сказал Евгений Куйвашев.



Также во время заседания регионального правительства он поручил продолжить активную профилактику пожаров и ликвидацию их последствий.



Ранее свердловский губернатор доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки для пострадавших от пожаров в регионе. Гражданам предоставлены все положенные в подобных ситуациях компенсации — 1 тыс. 704 выплаты на сумму около 44 млн руб. Для помощи семьям с детьми организован отдых в дневных и загородных лагерях.