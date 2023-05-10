Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить профилактику пожаров в муниципалитетах в конце недели

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона и главам муниципалитетов усилить профилактику пожаров в последние дни недели. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Министерство общественной безопасности должно будет оперативно направлять освободившуюся после тушения лесных возгораний технику на ликвидацию торфяных пожаров. Они возникают как следствие лесных возгораний. Вдобавок ведомство обязано следить за числом административных правонарушений и штрафов и ежедневно докладывать губернатору об этом.



От глав муниципалитетов требуется внимательно отнестись к созданию надлежащих бытовых условий для привлекаемых в муниципалитеты гражданских лиц. Там, где уже ликвидированы возгорания, нужно организовать окарауливание и патрулирование.



«За прошедшие сутки удалось локализовать 18 пожаров, ликвидировать — 33. Эту тенденцию необходимо закрепить, учитывая, что впереди выходные дни. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на усиленную профилактическую работу. Не проводятся рейды и патрулирование, не составляются протоколы. Считаю это подрывом всей профилактической работы», — сказал Е. Куйвашев.



Добавим, что ранее глава региона поручил задействовать для тушения пожаров дополнительную технику.