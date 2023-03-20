Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил задействовать дополнительную технику для тушения пожаров в регионе

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. Главы муниципалитетов Свердловской области должны усилить профилактику пожаров, а для их тушения будет задействована дополнительная техника. Такие поручения отдал на заседании оперштаба губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.



«Работа ведется. Мобилизован значительный объем сил и средств, большую помощь спасателям оказывают волонтеры. Прошу минтранс совместно с профильными министерствами проработать вопрос привлечения специализированной техники, которая может быть использована в болотистой и другой труднопроходимой местности», — подчеркнул глава региона.



Министерство общественной безопасности должно будет проанализировать работу административных комиссий и глав муниципалитетов в вопросах профилактики захламленности территорий сельхозпроизводителей, частников и домостроений.



Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, что в регионе снижается число пожаров, а рост площади возгораний объясняется отжигом территории. Ведомство ожидает, что площадь пожаров стабилизируется.



В следующие сутки для тушения огня будут привлечены девять авиабортов. Также в борьбе с пожарами задействованы добровольцы. Главы муниципалитетов утверждают, что в большинстве случаев опасность распространения пламени на населенные пункты отсутствует. Добавим, что за последние сутки на Среднем Урале было локализовано 20 лесных пожаров.