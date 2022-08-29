В Свердловской области за сутки потушили 20 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области за прошедшие сутки было потушено 20 природных пожаров общей площадью 4,6 тыс. га. Еще 20 возгораний локализованы на площади свыше 23 тыс. га, сообщает департамент информационной политики региона.



Под Верхней Пышмой локализовано три пожара общей площадью 7,4 тыс. га, под Асбестом — один (4,7 тыс. га), под Ревдой — один (2,5 тыс. га), в Слободо-Туринском районе — один (2,4 тыс. га).



При этом за сутки возникло 12 новых лесных пожаров. Горели 27,2 тыс. га леса. В основном причиной происшествий становилось неосторожное обращение людей с огнем.



Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов организовать оперативный мониторинг ситуации с ландшафтными пожарами и локализацию имеющихся в регионе возгораний, установить категории земельных участков, где есть горение, определить их собственников или арендаторов.



Добавим, что в Свердловской области введен особый противопожарный режим. Запрещается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. Не допускаются любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, а также запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Нельзя разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка.



В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».