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На Среднем Урале за прошедшие сутки потушено 33 и локализовано 18 природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Свердловской области за прошедшие сутки было ликвидировано 33 природных возгорания на общей площади 28 тыс. га. Также локализованы 18 пожаров на 27,2 тыс. га, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

На 12 мая на Среднем Урале действуют 34 природных пожара. Основные силы для тушения возгораний направлены на Белоярский район, Невьянск, Тугулым и Сухой Лог, отмечают в департаменте информполитики региона.

За прошедшие сутки число возгораний сократилось на 25 тыс. га — с 59 до 34 возгораний. На данный момент площадь лесных пожаров составляет 50,7 тыс. га. Ликвидированы два крупных возгорания в Байкаловском районе площадью 8,3 тыс. га, три пожара в Березовском городском округе — 4,9 тыс. га, два возгорания под Богдановичем — 6,8 тыс. га, два пожара в Ирбитском районе — 2,2 тыс. га, два пожара в Камышловском районе — 2,5 тыс. га

По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, в борьбе с природными пожарами задействованы более 4 тыс. человек и 500 единиц техники. От МЧС России работают более 400 человек и 100 единиц техники. Также за прошедший день авиационной группой было совершено 159 сбросов воды объемом 630 т. Помощь в ликвидации пожаров оказывают волонтеры.

В ведомстве отмечают, что ситуация стабилизируется, а угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты нет.

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