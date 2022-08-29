В Свердловской области за прошедшие сутки потушено 16 и локализовано 29 природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. На Среднем Урале за прошедшие сутки было ликвидировано 16 природных пожаров общей площадью 34,8 тыс. га. Потушены крупные возгорания в Артемовском городском округе площадью 5,6 тыс. га, под Верхней Пышмой — почти на 7,4 тыс. га, в Сухом Логу — на 5,5 тыс. га, сообщает департамент информполитики региона.



На 10 мая в Свердловской области действовало 59 природных пожаров, 29 из них уже локализовано. Находятся под контролем и не распространяются масштабные возгорания в Байкаловском районе — 4 тыс. га, Богдановиче — 6 тыс. га, три пожара в Ирбитском районе — 6,2 тыс. га леса.



Для тушения огня задействовано порядка 4 тыс. человек и более 500 единиц спецтехники. Также специалистам помогают волонтеры.



В большинстве случаев, по словам специалистов, пожары возникают по вине человека. В том числе — из-за непотушенных костров, мангалов и от пала сухой травы.



Специалисты минприроды, лесничеств, МВД и МЧС продолжают патрулировать популярные места отдыха граждан, леса, участки вдоль дорог и вблизи садоводств. В случае нарушения правил пожарной безопасности размер административного штрафа в период действия особого противопожарного режима для граждан составит до 60 тыс. руб., для должностных лиц — до 110 тыс. руб., для юридических лиц — до 2 млн руб.



Напомним, что МЧС на 11, 12 и 13 мая объявило предупреждение о смоге в Свердловской области. Жителям региона рекомендуют держать закрытыми окна квартиры или офиса, употреблять больше жидкости, фруктов и овощей, максимально ограничить курение, отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки.



Добавим, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил задействовать дополнительную технику для тушения пожаров в регионе.