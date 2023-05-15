В Свердловской области за сутки в три раза сократилась площадь лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Свердловской области за сутки ликвидировано 10 лесных пожаров общей площадью 7 тыс. ...

На Среднем Урале за сутки потушили 10 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Свердловской области за прошедшие сутки было ликвидировано 33 природных возгорания на ...

На Среднем Урале за прошедшие сутки потушено 33 и локализовано 18 природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. В Свердловской области по состоянию на утро 5 октября действуют 11 лесных пожаров общей ...

Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 208 гектаров

В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки сократилась в пять раз до 37 гектар

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2022. В Свердловской области за последние сутки площадь лесных пожаров сократилась в пять ...