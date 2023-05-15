В Свердловской области за сутки в три раза сократилась площадь лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. К концу дня 15 мая площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза и составила 4,6 тыс. гектаров (га). Остаются активны 19 возгораний, из которых 12 локализованы, сообщает департамент информационной политики региона.
Крупные природные пожары потушены в Байкаловском районе — площадью 1,6 тыс. га, Ирбитском районе — 4 тыс. га, Пышминском районе — 5,3 тыс. га, Талицком районе — 1,4 тыс. га.
За последние сутки в ликвидации возгораний были задействованы семь единиц авиации. Они выполнили 54 сброса, на которые ушло 433 т воды.
Большинство пожаров произошли по вине людей. Возгорания возникают из-за палов сухой травы.
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