В Свердловской области за сутки потушены семь лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. Сотрудники «Авиалесоохраны», МЧС и лесничеств за сутки, 21 июня, потушили семь лесных пожаров в Свердловской области общей площадью 1 тыс. 010 гектаров. Еще три пожара, в Богдановичском и Сосьвинском районах, остаются активны, но локализованы, сообщает департамент информационной политики региона.
В основном пожары возникают по вине человека или из-за сухих гроз. В борьбе с огнем в уральских лесах участвуют более 200 человек.
Добавим, что на Среднем Урале сохраняется особый противопожарный режим. Посещение лесов находится под запретом, исключение — если трудовая деятельность гражданина связана с работой в лесах. Нельзя использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, стерни, солому, порубочные остатки. Не допускаются пожароопасные работы, строительные и производственные огневые работы, запуски фейерверков и проведение огненных шоу. Разводить костры и пользоваться мобильным мангалом запрещается даже на своих садовых или дачных участках.
Добавим, что ранее стало известно о планах властей разместить в Свердловской области подразделения ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана».
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