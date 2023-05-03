В Свердловской области разместят подразделения центральной базы «Авиалесоохраны»

Сотрудники Уральской авиалесоохраны за сутки устранили восемь природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. В Свердловской области с начала 2021 года зарегистрировано 80 лесных пожаров. Об этом ...

В Свердловской области с начала 2021 года зарегистрировано 80 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2016. На сегодняшний день на территории Свердловской области продолжает действовать 10 ...

Площадь пожаров в Свердловской области за выходные выросла почти на 97 га

В Свердловской области на охрану лесов от пожаров в 2015 году предусмотрено на 15% меньше средств

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2015. Общий объем финансирования, предусмотренного на охрану лесов от пожаров, в Свердловской ...