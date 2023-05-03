В Свердловской области разместят подразделения центральной базы «Авиалесоохраны»

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Президент РФ Владимир Путин дал поручение федеральному правительству о размещении в Свердловской и Курганской областях подразделений ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана».
Как сообщается на сайте Кремля, такие меры окажут поддержку отделениям охраны лесов от пожаров во всем Уральском федеральном округе.
Кроме того, как сказано в документе, жителям Среднего Урала и Зауралья, которые пострадали от пожаров в апреле-мае 2023 года, выплатят единоразовую компенсацию. Материальную помощь в срок до 1 июля 2023 года окажут тем гражданам, кто частично или полностью утратил имущество первой необходимости. Также пособия перечислят тем, у кого из-за пожаров пострадало здоровье или умерли члены семьи.
Напомним, что Свердловская область стала одним из самых пожароопасных регионов России. С 15 мая в регионе действует особый противопожарный режим.
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