В Свердловской области с 15 апреля вводится особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В Свердловской области с завтрашнего дня вступает в силу особый противопожарный режим. Глава региона Евгений Куйвашев напомнил профильным министрам, а также главам муниципальных образований региона о необходимости усилить противопожарную работу на местах, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Чтобы минимизировать пожарную угрозу, защитить жизнь и здоровье людей, считаю необходимым усилить работу с жителями региона, поскольку сейчас именно человеческий фактор является основной причиной возгораний. В Свердловской области вводится особый противопожарный режим. Муниципалитеты, где риск природных пожаров особенно высок, имеют право досрочно вводить подобный режим на своей территории. Таким правом уже воспользовались 19 муниципальных образований. Прошу глав муниципалитетов принимать решения об усилении противопожарной деятельности, исходя из конкретной ситуации в территориях», — сказал губернатор.



Напомним, что по решению главы Екатеринбурга Алексея Орлова в уральской столице противопожарный режим был введен 8 апреля.