Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел в городе противопожарный режим с 8 апреля

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о введении в городе особого противопожарного режима. Запрет на разведение открытого огня вступит в силу уже с 8 апреля, сообщает пресс-служа администрации муниципалитета.



Кроме проведения пожароопасных мероприятий, горожанам будет запрещено заезжать на личном транспорте в лесные массивы вне дорог общего пользования. Введение противопожарного режима также предполагает создание минерализованных полос безопасности, очистку прилегающих к лесу территорий от сухой травы и мусора и мониторинг лесов города с помощью системы «Лесохранитель».



В администрации города отмечают, что подобные меры принимаются ежегодно и уже показали свою эффективность: за 2022 год на территории муниципалитета было зарегистрировано 1,5 тыс. пожаров, тогда как в 2021 году этот показатель составлял почти 2,2 тыс.