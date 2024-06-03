Свердловские лесные инспекторы составили 35 протоколов с 12 апреля

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. За прошедшую неделю патрули из сотрудников лесничеств, администраций муниципалитетов, ...

На Среднем Урале зафиксировано 209 нарушений особого противопожарного режима за неделю

На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...