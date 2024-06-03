Свердловские лесные инспекторы составили 35 протоколов с 12 апреля

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. За прошедшую неделю патрули из сотрудников лесничеств, администраций муниципалитетов, ...22.04.2024 На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...12.04.2024 В Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. С сегодняшнего дня на территории Свердловской области начал действовать особый ...03.05.2023 Сотрудники Уральской авиалесоохраны за сутки устранили восемь природных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов за прошедшие сутки ликвидировали ...21.06.2013 Противопожарный режим введен в 21 населенном пункте Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2013. Особый противопожарный режим введен в 21 населенном пункте Свердловской области. ...