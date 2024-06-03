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Свердловские лесные инспекторы составили 35 протоколов с 12 апреля

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. С начала действия на территории Свердловской области особого противопожарного режима (12 апреля 2024 года) лесные инспекторы выписали 35 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, что особый противопожарный режим на Среднем Урале введен с 12 апреля. С 5 апреля 2024 года в области объявлен пожароопасный сезон. С 30 мая свердловчанам запрещено посещать леса.

«Мы все помним, каким сложным был сезон в прошлом году, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности в лесу — это наш гражданский долг. Но, к сожалению, далеко не все ответственно подходят к сохранению наших лесов от пожаров, что может привести к печальным последствиям. Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигать сухую траву, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. Также запрещено разведение огня, в том числе в мангалах и металлических бочках, даже на частных садовых и дачных участках», — сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Если нарушители правил пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима станут причиной лесных пожаров, то им грозят штрафы. Для граждан — от 50 до 60 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 до 110 тыс. руб., для юридических лиц — от 1 до 2 млн руб.
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