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Свердловский Госпожнадзор составил 197 протоколов о нарушениях требований особого противопожарного режима за неделю

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. В течение прошедшей недели сотрудники свердловского Госпожнадзора составили 197 протоколов о нарушениях требований особого противопожарного режима, а также вынесли 75 определений о возбуждении административных дел. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Напомним, что особый противопожарный режим на Среднем Урале введен с 12 апреля. Во время его действия свердловчанам запрещено разводить костры и другой открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также заниматься пожароопасными работами. Туристам можно разбивать стоянки только в специально отведенных местах. Все эти меры направлены на то, чтобы предотвратить лесные пожары в области.

Патрульные группы находят нарушителей в том числе с помощью дронов. Всего с 12 апреля выявлены 2 тыс. 250 нарушителей. Штраф для граждан за разведение открытого огня во время действия особого противопожарного режима составляет от 10 до 20 тыс. руб.
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