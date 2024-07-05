Свердловский Госпожнадзор составил 197 протоколов о нарушениях требований особого противопожарного режима за неделю

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. С момента введения в Екатеринбурге особого противопожарного режима (13 апреля) ...01.07.2024 На Среднем Урале за неделю зафиксировали 210 нарушений особого противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Патрульные группы за прошедшую неделю выявили 210 нарушений особого противопожарного ...06.06.2024 Свердловские лесные инспекторы составили 35 протоколов с 12 апреля
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. С начала действия на территории Свердловской области особого противопожарного режима ...03.06.2024 На Среднем Урале зафиксировано 209 нарушений особого противопожарного режима за неделю
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. За прошедшую неделю патрули из сотрудников лесничеств, администраций муниципалитетов, ...12.04.2024 В Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. С сегодняшнего дня на территории Свердловской области начал действовать особый ...