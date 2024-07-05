Свердловский Госпожнадзор составил 197 протоколов о нарушениях требований особого противопожарного режима за неделю

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. С момента введения в Екатеринбурге особого противопожарного режима (13 апреля) ...

Екатеринбуржцы получили 380 протоколов за нарушения противопожарного режима на сумму 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Патрульные группы за прошедшую неделю выявили 210 нарушений особого противопожарного ...

На Среднем Урале за неделю зафиксировали 210 нарушений особого противопожарного режима

Свердловские лесные инспекторы составили 35 протоколов с 12 апреля

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. С начала действия на территории Свердловской области особого противопожарного режима ...