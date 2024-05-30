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На Среднем Урале зафиксировано 209 нарушений особого противопожарного режима за неделю

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. За прошедшую неделю патрули из сотрудников лесничеств, администраций муниципалитетов, МЧС и полиции зафиксировали 209 нарушений особого противопожарного режима на территории Свердловской области. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, что с 5 апреля 2024 года в области объявлен пожароопасный сезон, а с 12 апреля — особый противопожарный режим. В это время запрещено разводить костры и другой открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также заниматься пожароопасными работами. Туристам можно будет разбивать стоянки только в специально отведенных местах.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, для свердловских лесничеств за счет средств федерального бюджета было закуплено 12 автомобилей повышенной проходимости УАЗ «Хантер» общей стоимостью 19,5 млн руб.
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