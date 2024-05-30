На Среднем Урале зафиксировано 209 нарушений особого противопожарного режима за неделю

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Правительство Свердловской области установило для жителей региона запрет на посещение ...02.05.2024 В праздничные дни на Среднем Урале зафиксировано 70 нарушений особого противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В период с 28 апреля по 2 мая 2024 года патрульные группы зафиксировали более 70 ...22.04.2024 На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...12.04.2024 В Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. С сегодняшнего дня на территории Свердловской области начал действовать особый ...14.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене особого противопожарного режима в регионе
Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об отмене с 15 сентября особого противопожарного режима, действующего на ...