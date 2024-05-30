На Среднем Урале зафиксировано 209 нарушений особого противопожарного режима за неделю

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УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Правительство Свердловской области установило для жителей региона запрет на посещение ...

В праздничные дни на Среднем Урале зафиксировано 70 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В период с 28 апреля по 2 мая 2024 года патрульные группы зафиксировали более 70 ...

На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...

В Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. С сегодняшнего дня на территории Свердловской области начал действовать особый ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене особого противопожарного режима в регионе

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об отмене с 15 сентября особого противопожарного режима, действующего на ...