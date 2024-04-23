Свердловчанам запрещено посещать леса до 21 июня

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УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. С сегодняшнего дня на территории Свердловской области начал действовать особый ...

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УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. На территории Свердловской области с 30 апреля 2021 года введен особый противопожарный ...