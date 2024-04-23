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Свердловчанам запрещено посещать леса до 21 июня

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Правительство Свердловской области установило для жителей региона запрет на посещение лесов до 21 июня 2024 года. Данная мера должна будет не допустить ухудшения пожароопасной обстановки, пишет департамент информполитики области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что «данное ограничение не распространяется на граждан, предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Естественно, при условии соблюдения правил пожарной безопасности».

Напомним, что с 5 апреля 2024 года в области объявлен пожароопасный сезон, а с 12 апреля — особый противопожарный режим. В это время запрещено разводить костры и другой открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также заниматься пожароопасными работами. Туристам можно будет разбивать стоянки только в специально отведенных местах.
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