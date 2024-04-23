Свердловчанам запрещено посещать леса до 21 июня

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. 22 апреля в 15.40 пожарные получили сообщение о возгорании древостоя за селом Киприно ...12.04.2024 В Екатеринбурге с 13 апреля вступает в силу особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Екатеринбурге с 13 апреля 2024 года будет введен особый противопожарный режим. ...12.04.2024 В Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. С сегодняшнего дня на территории Свердловской области начал действовать особый ...22.06.2023 В Свердловской области за сутки потушены семь лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. Сотрудники «Авиалесоохраны», МЧС и лесничеств за сутки, 21 июня, потушили семь лесных ...30.04.2021 В Свердловской области введен особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. На территории Свердловской области с 30 апреля 2021 года введен особый противопожарный ...