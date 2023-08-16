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В Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. С сегодняшнего дня на территории Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление приняло накануне правительство региона.

Во время действия особого противопожарного режима свердловчанам запрещено разводить костры и другой открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также заниматься пожароопасными работами. Туристам можно будет разбивать стоянки только в специально отведенных местах. Все эти меры направлены на то, чтобы предотвратить лесные пожары в области.

На территории Северного управленческого округа данный режим будет введен с 19 апреля 2024 года.

Ранее УрБК писал о том, что губернатор Свердловской области объявил 5 апреля начало пожароопасного сезона. Дату передвинули с 10 апреля из-за того, что снег сошел раньше прогнозируемых сроков.
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