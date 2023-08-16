В Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим

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В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. В ...

В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление ...

В Свердловской области отменяется особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. В Свердловской области отменяется особый противопожарный режим. Решение об этом принял ...

В Свердловской области введен особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. На территории Свердловской области с 30 апреля 2021 года введен особый противопожарный ...

В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о введении на ...